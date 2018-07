Els editors exigeixen més pressupost a la Generalitat

L’Associació d’Editors en Llengua Catalana ha complert 40 anys d’existència amb la vista clavada en els reptes de futur. L’entitat va anunciar ahir les línies mestres que guiaran la seva tasca els pròxims mesos amb l’objectiu de “crear xarxa i fer créixer l’edició en català”, diu la presidenta de l’associació, Montse Ayats. D’una banda, treballaran per internacionalitzar la literatura en català. “Volem dotar d’eines els editors perquè puguin assistir a fires i trobades d’arreu del món”, explica Ilya Pérdigo, responsable d’Alrevés/Crims.cat.

De l’altra, centraran esforços a aconseguir més pressupost de la Generalitat per al sector editorial i per impulsar el Pla de Lectura 2020. “Ara per ara, els percentatges són baixíssims i la indústria catalana del llibre és un 70% del sector cultural”, afirma Joan Sala, de Comanegra. Aprofitant l’efemèride, l’entitat s’ha rebatejat amb un nou nom: Editors.cat.