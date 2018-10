El circ encomana la dansa de Thomas Noone al Mercat

El coreògraf Thomas Noone tenia ganes d’aproximar més la dansa al públic. Però de forma literal: que els espectadors veiessin de prop que el moviment dels ballarins no és ni robòtic ni un plaer estètic llunyà, sinó expressions humanes, fetes de carn i ossos. Amb aquesta premissa, tenia clar que el seu següent espectacle no seria a la italiana, sinó que situaria el públic dins de l’escena. Closer, l’espectacle que inaugura la temporada al Mercat de les Flors del 4 al 7 d’octubre, parteix d’aquesta voluntat. Però pel camí, a més, s’hi va creuar el llenguatge del circ: la companyia va ser convidada a treballar a l’escenari de La Vela de Sabadell i el clown va amarar la gestualitat dels ballarins. El color s’estén pel vestuari dels sis intèrprets i fins i tot l’escenografia és una construcció de tubs efímera i desmuntable que recorda els muntatges de circ.

“No és una obra còmica, ni un gag, ni utilitzem tècniques de circ, però hi ha una gestualitat de clown que entra a la dansa. És una peça de dansa amb el públic molt a prop, perquè així ens vegi la cara i el gest, uns detalls que poden enriquir i fer diferent la proposta”, apunta el coreògraf d’origen anglès, que ja porta 21 anys establert a Barcelona, d’on li agrada “l’espontaneïtat” i “el valor de la creativitat” si bé s’ha de lidiar amb més inestabilitat i menys recursos. Tot i que Thomas Noone esquiva donar pistes massa narratives sobre el muntatge, diu que dona voltes “sobre l’absurd del que fem aquí”: “Trobo que ens prenem massa seriosament. A l’obra hi ha un toc d’ironia, però potser l’hi trobo perquè soc anglès”.

Closer ha girat ja per ciutats d’Anglaterra, Itàlia i Alemanya. Per segon any consecutiu, Thomas Noone serà l’encarregat d’inaugurar temporada al Mercat de les Flors, on l’any passat va presentar la producció nacional de dansa amb Roser López Espinosa.