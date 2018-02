El jutge que ha condemnat Valtonyc: conservador, contrari a l'Estatut i a la llei de memòria històrica i "marxós"

El 3 de juny del 2014, el diari 'El Mundo' descrivia així el jutge Enrique López: "Marxós i conquistador", i acompanyava el titular amb una foto de López al costat d'una altra de George Clooney perquè alguns amics del jutge li diuen el 'el juez Clooney'. El motiu per definir-lo així és que havia hagut de presentar la seva dimissió com a magistrat del Tribunal Constitucional perquè la policia el va enxampar a les 7.30 h del matí d'un diumenge conduint la seva moto sense casc i quadruplicant la taxa d'alcohol permesa. L'article també detallava les conquestes amoroses del jutge i explicava quins eren els locals de moda que freqüentava.

Independentment de les seves aficions, López és un home d'idees molt conservadores i un dels tres jutges de l'Audiència Nacional que van condemnar el raper de Sa Pobla Josep Miquel Arenas Beltrán, més conegut com a Valtonyc, a tres anys i sis mesos. Tot plegat, a causa de les lletres d'unes cançons.

López escriu freqüentment al diari 'La Razón', on expressa algunes de les seves opinions. Entre altres coses, el jutge ha lamentat que no es puguin il·legalitzar els independentistes.

López també ha argumentat que la llei integral de violència de gènere atempta contra el principi d'igualtat, perquè "és discriminatòria per a l'home". Al jutge tampoc li agrada la llei de memòria històrica perquè considera que és una gran "càrrega de treball" per a la sala cinquena, o del militar del Tribunal Constitucional.

López també ha expressat en moltes opinions el seu desacord amb l'Estatut català que es va aprovar el 2005: "Crec que s'ha de refer no tan sols intensament, sinó per complet, ja que va en contra del model que dicta la Constitució i que assegura que tots els espanyols som iguals davant la llei en qualsevol lloc de l'estat espanyol". López també es postula a favor de la cadena perpètua.

En un dels seus últims articles publicats a 'La Razón', el jutge diu que s'ha de defensar la democràcia "de finalitats odioses". Utilitza els arguments del filòsof alemany Karl Loewenstein, que assegurava que per defensar la democràcia dels "enemics" a vegades és necessari "redefinir-la com a disciplinada o autoritària". Aquesta expressió de Loewenstein es va utilitzar per argumentar que la democràcia alemanya de la Constitució de Weimar del 1919 va sucumbir davant els enemics de la llibertat precisament per no ser militant.

López ha participat activament amb la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el lobi de José María Aznar. La seva proximitat amb el PP va fer que fos recusat dels casos Gürtel i Bárcenas.