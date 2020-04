Festivals, sales de concerts i teatres estan obligats a reemborsar les entrades si el públic ho demana

La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha deixat molts espectadors amb entrades per a concerts, teatres i festivals per als pròxims mesos a la mà. Alguns esdeveniments d'arts en viu previstos per a aquests dies s'han cancel·lat, d'altres s'han reprogramat i n'hi ha que encara estan en l'aire, amb l'organització pendent de l'evolució del covid-19 per veure si es poden celebrar. Però tot indica que els espectacles seran els últims de tornar a la normalitat i, en el pitjor dels escenaris, l'aturada d'aquestes activitats culturals podria allargar-se fins a finals d'any. La situació és excepcional, però els espectadors tenen dret a reclamar els diners i les empreses estan obligades a tornar-los.

Qui està obligat a tornar els diners de les entrades?

Tots els festivals, sales de concerts i de teatre i organitzadors d'esdeveniments culturals estan obligats a retornar els diners de les entrades adquirides si han suspès l'activitat programada i el consumidor ho reclama. "El codi de consum diu que, quan se suspèn un esdeveniment, el client té el dret de rebre els diners de l'entrada si així ho vol", explica la directora de l'Agència Catalana de Consum, Beth Abad. Les empreses han de retornar l'import íntegre del tiquet mitjançant el mateix sistema amb què es va fer el pagament. Per demanar el reemborsament, el consumidor ha de posar-se en contacte amb l'empresa en qüestió mitjançant els sistemes disponibles en cada cas (algunes permeten fer-ho per telèfon, d'altres per correu electrònic o a través de la seva pàgina web).

Quant temps tinc per demanar el reemborsament?

El govern espanyol ha modificat els terminis de les peticions arran de l'estat d'alarma. Segons Facua, tots els esdeveniments cancel·lats o reprogramats pel coronavirus es poden reclamar fins a 14 dies després de la fi de l'estat d'alarma, que, ara per ara, està previst que s'allargui fins al 9 de maig.

Quant temps pot trigar l'empresa a tornar-me els diners?

En el pitjor dels casos, l'empresa pot trigar fins a 74 dies a retornar els diners de les entrades. Des del moment en què el consumidor demana el reemborsament dels tiquets, l'empresa té fins a 60 dies per proposar-li una alternativa o negociar. Si malgrat tot el client insisteix que vol els diners i rebutja les altres opcions, l'empresa disposa de 14 dies més per retornar-li l'import de les entrades.

Què passa si m'ofereixen un canvi de data o un xec regal?

En comptes de retornar directament els diners, moltes empreses opten per oferir als espectadors una alternativa sense plantejar-los l'opció del reemborsament. Alguns festivals i concerts han canviat les dates i permeten fer servir les mateixes entrades per a més endavant. També hi ha teatres i sales que, en comptes de reemborsar els tiquets, ofereixen un xec regal. Totes aquestes opcions són vàlides i el consumidor s'hi pot acollir si així ho vol, però no impedeixen que, si no li van bé, pugui reclamar els diners de les entrades. "A molta gent les noves dates els semblen bé, però també n'hi ha que no o que ara necessiten els diners. Aquestes alternatives no poden ser una excusa per no tornar els diners", explica el portaveu de Facua, Rubén Sánchez.

Què passa si no he comprat les entrades directament a la sala o al festival?

Les empreses gestores de tiquets (com Atrápalo i Ticketmaster) es regeixen per la mateixa normativa que els festivals, les sales de concerts i els teatres. Per tant, tenen l'obligació de retornar els diners dels tiquets als consumidors si així ho demanen. En aquests casos, el consumidor ha de posar-se en contacte amb la plataforma en qüestió i demanar-li el reemborsament, que ha de ser íntegre i mitjançant el mateix sistema amb què va pagar les entrades.

Totes les opcions em van bé. Què és més recomanable?

L'Agència Catalana de Consum demana als espectadors que, si poden, optin per rebre un xec regal o canviar les dates. "L'impacte de la crisi del coronavirus en el món cultural ha sigut molt fort. Per això, si es pot arribar a una entesa amb el festival o la sala i buscar una nova data, molt millor", assenyala Abad. Des de l'Agència Catalana de Consum destaquen "la importància de la mediació" entre clients i empreses i expliquen que, de moment, no s'han trobat amb un gran volum de reclamacions en l'àmbit cultural. Fins la setmana passada, l'agència havia gestionat 10 reclamacions d'un total de 555, la majoria de les quals fan referència a qüestions de transports i viatges.

Què passa si, malgrat tot, no em tornen els diners?

Si el consumidor ha seguit tot el procés però l'empresa es nega a tornar-li els diners de les entrades, pot fer una reclamació a l'Agència Catalana de Consum o a organitzacions de consumidors com Facua o l'OCU. En l'àmbit cultural, ara per ara Facua ha denunciat dues empreses que es neguen a tornar els diners de les entrades. El festival Viñarock, que s'havia de celebrar del 30 d'abril al 2 de maig a Albacete, només va oferir 14 dies per reclamar els diners dels tiquets. En paral·lel, la promotora del musical El rey león (que es representava al Teatro Lope de Vega a Madrid) no ofereix als usuaris l'opció de rebre els diners de les entrades de les funcions anul·lades pel coronavirus.