Els equipaments museístics catalans van rebre 26,4 milions de visitants l'any 2019, un 1,7% més que el 2018

Aquest dilluns 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus, amb la majoria d'equipaments museístics tancats i un munt de propostes virtuals. Com cada any, la conselleria de Cultura ha aprofitat la jornada per fer públic el balanç de visites als equipaments museístics del país. En concret, segons les dades que ha facilitat, al llarg de l'any 2019 hi va haver 26,4 milions de visites, un 1,7% més que el 2018.

El Dia Internacional dels Museus desborda les xarxes

Els museus registrats van rebre un total de 10.425.117 visitants i les col·leccions obertes al públic 16.027.592. Del conjunt de visitants, 1.936.666 va ser escolars.

Territorialment es manté la tendència dels darrers anys i els museus que han rebut més visitants són els de la comarca del Barcelonès i les comarques litorals, on es concentren la major part d’equipaments museístics del país, la població i el turisme. Així, dels 497 equipaments museístics (115 són museus i 382 són col·leccions obertes al públic), 170 són a l'àrea metropolitana i van rebre 19.771.162 visites. Els museus de l’Alt Pirineu i Aran, que concentren 39 equipaments museístics, en van rebre 112.491; els de les comarques gironines, 85 museus, 2.726.543 visitants; la Catalunya Central, que compta amb 68 centres museístics, en va rebre 389.926; els 45 de les comarques de Lleida, 186.529; els 54 de Tarragona, 1.273.517 i, finalment, els 36 de les Terres de l’Ebre van rebre 84.955 visitants.

Un dels pocs museus que han anunciat que aquest dilluns obriran les portes és el Museu Arqueològic Nacional de Tarragona. La visita es podrà fer individualment o en grups. A l’espera de com evolucioni la desescalada a Catalunya, de moment només podran fer la visita les persones de la regió sanitària del Camp de Tarragona. Durant el recorregut, tant els adults com els infants hauran de dur la mascareta posada, i caldrà respectar la distància física.

D'altra banda, la direcció general del Patrimoni Cultural del departament de Cultura ha elaborat un pla de desconfinament dels museus de Catalunya, que actualment es troba en fase d’aprovació per part del Procicat.