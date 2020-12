L'Ajuntament de Barcelona no renovarà la cessió de La Seca a Bonnín-Julve

L'Ajuntament de Barcelona no renovarà la concessió de La Seca, el local del carrer Flassaders 40, a l'Escenari Brossa. Segons ha explicat aquest dilluns el tinent d'alcaldia, Joan Subirats, el conveni entre el consistori i la societat limitada Bonnín Julve perquè aquesta gestioni l'espai teatral s'acaba el 7 de juny del 2021. Per garantir que es pugui acabar la temporada, l'Ajuntament allargarà la concessió fins al 31 d'agost de l'any vinent. A partir d'aleshores La Seca deixarà de ser l'Escenari Brossa.

"La voluntat municipal és d'unificar la Fundació Joan Brossa i l'Escenari Brossa en un projecte singular i únic", ha destacat Subirats. Aquesta nova iniciativa es vehicularà en cinc eixos: la figura de Joan Brossa; processos creatius i arts en viu; paraula, imatge i acció; exhibició creació i investigació; i espai educatiu i polític. "La direcció d'aquest nou projecte ja ha expressat la voluntat de continuar col·laborant amb la societat limitada Bonnín Julve per mantenir les seves activitats", ha dit Subirats. L'anunci que no es renovarà la concessió ha arribat arran d'un prec de JxCat a la comissió de cultura de l'Ajuntament de Barcelona. El regidor Ferran Mascarell ha demanat que "no es perdin els 23 anys d'experiència teatral" de l'actual societat gestora i "que s'asseguri que els dos projectes sumaran".

Fa dos anys, l'Ajuntament ja va anunciar la intenció de fusionar la Fundació Joan Brossa amb l'Escenari Brossa. El primer pas va ser la inauguració d'un nou espai, anomenat Espai Brossa i pensat com el lloc de referència de Joan Brossa a Barcelona. Aquest projecte ocupa un local del carrer de la Seca 2, a tocar de l'Escenari Brossa, i amb la fi del conveni l'estiu vinent els dos espais s'unificaran. Segons l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), la Fundació Espai Brossa gestionarà els dos equipaments. L'espai escènic continuarà comptant amb la direcció artística de Marc Chornet, que és qui se n'encarrega des del 2019. "La idea és que l'Espai Brossa sigui un espai de referència per a creadors emergents i a la vegada un equipament únic que vetlli per preservar el llegat i la memòria de Joan Brossa", diu l'Icub.

Un escenari d'avantguarda

Del segle XIV fins al final del XIX, la Seca va funcionar com la fàbrica de moneda de la Corona d'Aragó. L'edifici del barri del Born va quedar en desús i en estat ruïnós, i l'Ajuntament es va encarregar de rehabilitar-lo per donar-li una nova vida després d'anys tancat i convertir-lo en un teatre amb una sala de format mitjà i tres espais polivalents. Aleshores el consistori va convocar un concurs i en va cedir la gestió a Hermann Bonnín i Jesús Julve, amb un conveni de deu anys. El projecte s'emmarca en la xarxa de Fàbriques de Creació de Barcelona, que es va posar en marxa el 2007.

Els dos artistes el van transformar en l'Espai Brossa i el van convertir en la seu del teatre brossià i en un espai d'avantguarda per a l'escena catalana més experimental. Al llarg de més de deu anys hi han representat espectacles d'autors catalans i internacionals i peces de màgia, circ, cant i cabaret. Hermann Bonnín, que va morir el setembre passat, va ser el director artístic de l'Espai Brossa fins al 2018, quan el va substituir Ferran Madico i li va canviar el nom per Escenari Brossa. El març de l'any passat la direcció del teatre va passar a mans de Marc Chornet.