L'Escenari Brossa programa una tardor teatral contra els feixismes

El director artístic de l' Escenari Brossa, Marc Chornet, havia imaginat una tardor teatral centrada en el combat contra els feixismes. Però la irrupció de la pandèmia al març va obligar-lo a canviar els plans per intentar aixoplugar a partir del setembre aquells espectacles que van haver de cancel·lar a la primavera. Chornet ha treballat per no haver de renunciar a res. "Tenia poc sentit entossudir-nos només en aquella idea. Hem prioritzat l'empatia i ens hem deixat de rigideses, perquè el més important era poder rescatar els projectes", afirma el director.

Així, la nova tardor de l'Escenari Brossa manté com a fil conductor la lluita contra les tiranies i, alhora, combina aquesta programació amb obres posposades pel coronavirus. La temporada ha començat amb Els somnàmbuls, de Llàtzer Garcia, una comèdia romàntica prevista inicialment per al maig. Inspirant-se en Design for living de Noël Coward, Garcia ha escrit "una comèdia amb un toc amarg però on preval l'alegria i la joia de viure", explica el dramaturg. L'Escenari Brossa obre amb el 50% de l'aforament a l'espera de poder-lo ampliar les properes setmanes si la pandèmia ho permet.

El combat contra els feixismes pujarà a l'Escenari Brossa amb peces com Equus, el clàssic de Peter Shaffer, a càrrec de la companyia Cop de Teatre. Carles Grau dirigirà l'actor Òscar Intente al solo Sobre la tirania, una proposta de teatre polític que revisa les estratègies dels governants tirànics a Europa al segle XX i com la ciutadania ha reaccionat exitosament contra l'opressió. "Serà una exploració entre l'assaig polític, una conferència i un espectacle teatral", avança Grau.

Txernòbil a l'escenari

L'actriu Evelyn Arévalo es posarà en la pell de la dona d'un bomber que va participar a l'extinció de l'incendi de la central nuclear de Txernòbil. Basada en el llibre La pregària de Txernòbil (Raig Verd), de Svetlana Aleksiévitx, Carrer de Txernòbil explica com la protagonista es cola a l'hospital i segueix tot el procés mèdic al costat del seu marit. "És una dona que no té por, perquè res pot superar aquesta experiència viscuda", diu Arévalo. La programació centrada en els feixismes es tancarà amb Mort a les cunetes, de David Pintó, que relata l'assassinat de vuit republicans a mans de la Guàrdia Civil a la falda de Montserrat. L'actor Joan Valentí encarnarà sis personatges que van ser testimonis dels fets i que exposaran els seus punts de vista.

La companyia La Decimonònica havia d'estrenar a la primavera un muntatge que experimentava amb el teatre com un espai de socialització. Com que ara aquella peça no es pot fer –per les mesures de distància física obligades–, la formació presenta a canvi Poder voler sortir, un text que Albert Mestres va escriure durant el confinament i que parla, precisament, d'estar tancat en un espai. "Hi haurà dos personatges, un més experimentat en això de no poder sortir a fora i un altre que no ho és tant. Cadascun d'ells representa una manera de veure el món", subratlla Ferran Echegaray, membre de la companyia.

Un altre dels rescats de la primavera és Correspondència, un espectacle de Jordi Casado que explorarà les diferents formes de comunicació a partir d'una parella que s'envia cartes. A més, l'Escenari Brossa programarà el commovedor El metge de Lampedusa, protagonitzat per Xicu Masó; reposarà Laberint striptease, de la companyia Roberto G. Alonso, i farà una funció de l'òpera electrònica La infanticida dins el Festival RBLS. També tornarà als escenaris Oklahoma, de la companyia Dei Furbi, que es va poder veure fa tres anys al Festival Grec. I la jove companyia Pinya Bausch tindrà el repte de traslladar a l'escenari les interpretacions audiovisuals dels poemes de Brossa que van oferir en línia durant el confinament amb el muntatge Brossa és Brossa.