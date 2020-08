Troben el turista que va mutilar una escultura de Canova al fer-se una foto i va fugir

Les autoritats italianes han identificat aquest dimarts un home de nacionalitat austríaca que divendres passat va trencar dos dits d'una escultura d'Antonio Canova, segons recull l'agència Efe. Els fets van passar a la ciutat de Possagno, al nord d'Itàlia, quan l'home va mig estirar-se sobre l'obra d'art per fer-se una foto. A través de les càmeres de seguretat del museu i dels registres de visites, el turista ha sigut identificat (ja que ara només es pot comprar l'entrada reservant-la per internet com a mesura per prevenir contagis de coronavirus). L'home ha admès ser l'autor dels fets, que, segons els mitjans locals, ara estan en mans de la Fiscalia italiana.

L'obra que es va trencar és el model previ de guix que el mestre del neoclassicisme va utilitzar per esculpir, el 1805, la Paolina Borghese. L'escultura de marbre retrata Paulina Bonaparte, germana de Napoleó, idealitzada com la deessa de Venus i mig estirada. El turista formava part d'un grup que visitava el Museu de Possagno. En les imatges de les càmeres de seguretat, es pot veure com s'asseu al damunt de l'escultura i li trenca dos dits del peu.

A l'adonar-se de la ruptura, l'home va marxar ràpidament del museu sense explicar el que havia passat. Els guàrdies de les instal·lacions van adonar-se minuts més tard que l'escultura havia sigut mutilada. El museu ha informat que en les pròximes setmanes parlarà amb les administracions italianes per restaurar la peça.