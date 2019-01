El govern espanyol seguirà endavant amb l'exhumació de Franco tot i l'oposició del prior del Valle de los Caídos

Nou episodi del recargolat fulletó de l'exhumació de Francisco Franco. Segons un comunicat de Moncloa que ha avançat 'El País, el prior del Valle de los Caídos ha comunicat oficialment al govern espanyol que no autoritza l'accés a l'abadia per exhumar les restes del dictador. Es tracta de la resposta oficial de la institució eclesiàstica al requeriment enviat al desembre per la ministra de Justícia, Dolores Delgado. L'executiu ja s'esperava aquesta resposta que, segons el comunicat, el govern atribueix als "antecedents ideològics" de Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos, tot recordant que "abans d'ingressar a l'orde dels benedictins va ser candidat a les eleccions generals del 1993 i als comicis europeus del 1994 del partit Falange Espanyola Independent".

Tot i l'actitud "obstruccionista" de Cantera, el govern espanyol assegura que la negativa del prior "no impedirà que el procés tiri endavant, però evidentment farà que l'opinió pública pugui arribar a considerar que l'Església espanyola avala en conjunt la negativa d'aquest antic candidat falangista". Cantera argumenta la decisió per la falta de consens amb la família Franco i pel litigi judicial encara obert i pendent de passar pel Tribunal Suprem, on la família del dictador ha anunciat que recorrerà la decisió del govern espanyol.

L'executiu notificarà aviat l'obertura del termini de 10 dies per fer al·legacions contra l'exhumació a l'advocat de la família Franco, Luis Felipe Utrera-Molina; la notificació s'ha intentat fer abans per accelerar el procés, però Utrera-Molina està de vacances i no torna fins a la setmana que ve. "El govern, tot i els inconvenients que pugui comportar el rebuig del prior Santiago Cantera, manté la decisió de tirar endavant el procés d'exhumació, respectant cadascuna de les garanties a les quals té dret la família Franco per llei –diu el comunicat del govern espanyol–. Entre les gestions previstes pel govern hi ha el trasllat de tots els requeriments a les instàncies superiors del prior Santiago Cantera". El text també assenyala que el prior del Valle de los Caídos s'ha negat "unes quantes vegades" a seguir les indicacions sobre aquest procés que li han donat les autoritats eclesiàstiques espanyoles, "tant des de l'arquebisbat de Madrid com des de la Conferència Episcopal".

L'estiu passat, el prior del Valle va afirmar que només deixaria exhumar les despulles de Franco si l'hi demanava el rei d'Espanya. El capellà justificava aquesta posició afirmant que va ser el rei qui va entregar el cos a la comunitat benedictina. Abans, el religiós ja havia deixat plantat el Senat, negant-se a donar explicacions de la seva posició contrària a autoritzar l'exhumació de Franco, i també havia intentat vetar l'accés al Valle de los Caídos als tècnics de Patrimoni Nacional.