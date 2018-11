El govern espanyol tornarà a modificar la llei per evitar que Franco sigui enterrat en un lloc públic

Si treure Franco del Valle de los Caídos ha costat 40 anys, ara evitar que el tornin a inhumar, com desitgen els seus nets, al cor de Madrid, s'està convertint en un procés lent i complex. Després del viatge de la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, al Vaticà per intentar buscar l'aliança de l'església catòlica, el següent pas és tornar a modificar la llei de memòria històrica.

Segons anuncien diferents mitjans, el govern planteja que la llei especifiqui que les restes del dictador no poden ser enterrades en un lloc accessible per al públic. Per tant, la cripta de l'Almudena quedaria del tot descartada. D'altra banda, la nova reforma responsabilitzaria (per acció o omissió) als titulars dels espais públics de qualsevol acte d'exaltació del franquisme. Les sancions no només serien pecuniàries sinó que també podrien comportar el tancament temporal o definitiu dels espais en què es glorifiqui al dictador.

El govern espanyol, amb la nova legislació, també vol retirar les condecoracions a figures tan polèmiques com la del Billy el Niño. En principi, el PSOE confia tenir el suport de tots els grups parlamentaris exceptuant el PP i Ciudadanos que ja han demanat que s'allargui el plaç per presentar les esmenes. Per tant, el procés per treure Franco del Valle de los Caídos es pot allargar força. És una incògnita si abandonarà el seu mausoleu, tal com va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, abans de Nadal.