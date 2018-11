Un espectacle per reconciliar pares i fills adolescents

Els adolescents són el públic més allunyat del teatre, però no per això se’ls ha de donar per perduts. Amb aquesta premissa Oriol Vila i Raquel Salvador (que fan tàndem a la productora Nico&Sunset) porten al Club Capitol fins al 23 de novembre ‘Be my baby’, una història que vol atraure els espectadors joves explorant, en clau còmica, qüestions que els toquen de prop. “Arriba un moment, just després de l’adolescència, en què la societat t’empeny a definir-te i a prendre decisions. Volíem parlar d’aquest impàs entre l’edat adulta i l’adolescència”, explica Vila.

El muntatge parteix de la relació entre el Pepe (Nil Cardoner) i la Blanca (Mireia Oriol) arran de l’embaràs d’ella. “La Blanca té 17 anys i tria ser mare. El Pepe està bolcat en la música trap i només vol triomfar. Són dues maneres de veure el món, totes dues igual de lícites, que contrasten molt l’una amb l’altra”, assenyala Vila, que destaca que l’espectacle també parla “d’aprendre a perdonar”. Entre la Blanca i el Pepe transita un tercer personatge, el del Carlos/Carla, que interpreta Barbara Mestanza. Vila explica que, “a diferència de la parella, aquest personatge tria no escollir": "És algú de gènere fluid, que no es defineix i no es decanta per una identitat masculina o femenina”. Amb la música trap com a banda sonora de l’espectacle, tots tres es troben en un banc que es convertirà en el seu refugi davant una realitat a vegades inhòspita i salvatge.

Contra el menyspreu pels adolescents

“Volíem abordar temes que habitualment no apareixen al teatre, com la idea del gènere fluid, i parlar sense tabús de coses com la sexualitat –diu Vila–. Però també hem volgut trencar la por dels adults respecte als adolescents. Tinc la sensació que se’ls menysprea molt, que quan viuen aquesta etapa els adults només volen que la passin de pressa”. De fet, ‘Be my baby’ s’adreça sobretot al públic jove, però la pretensió de l’obra és reunir també espectadors més adults a la sala. “Ens agrada pensar que la història pot reconciliar dos mons, el dels pares que no entenen els seus fills i el dels adolescents”, assenyala Vila.

‘Be my baby’ arriba després de ‘Paradise’, la història de tres joves en un prostíbul que Nico&Sunset va representar el 2016 a la sala Barts i que després va portar al Poliorama. “És molt satisfactori veure platees plenes de joves entusiastes”, afirma Raquel Salvador en referència a l’èxit de ‘Paradise’, que ara esperen repetir. “Sabem que arribar als joves amb el teatre és complicat, però no és impossible –apunta Salvador–. Ells són el públic del futur del teatre i, si no troben als escenaris obres que els interessin, al final no voldran saber-ne res”.