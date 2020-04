10 espectacles d'èxit per veure des del sofà

El coronavirus ha empès els teatres a reinventar-se (encara que sigui de manera temporal) perquè les arts escèniques no desapareguin del panorama cultural malgrat la impossibilitat de representar-les. Són moltes les sales i les companyies que han posat a la disposició dels espectadors muntatges en format audiovisual perquè els vegin des de casa.

"El medi natural del teatre no és el monitor", deia a l'inici del confinament el dramaturg i director Àlex Rigola a través de Twitter. El debat va fer emergir tant detractors com defensors de consumir espectacles des de les pantalles, però un mes i mig després de l'aturada de l'activitat les sales han seguit impulsant aquesta fórmula per mantenir vives les arts escèniques. Entre l'extens catàleg d'espectacles disponibles hi ha propostes llargament premiades i celebrades per la crítica i el públic. Si us els vau perdre, ara és un bon moment per recuperar-los.

'Fairfly', de La Calòrica

La companyia La Calòrica va arrasar fa tres anys amb Fairfly, una comèdia hilarant sobre l'emprenedoria que encara voltava pels escenaris catalans. La formació tenia previst fer gira amb aquest muntatge durant la primavera, però la crisi generada pel covid-19 els ha obligat a anul·lar-la. Per suplir aquesta absència, La Calòrica ha penjat al seu canal de Vimeo la gravació en vídeo de Fairfly, que el 2018 va endur-se dos premis Max, un al millor espectacle revelació i un al millor autor per al dramaturg Joan Yago.

'Germanes', de Carol López

Carol López va estrenar la comèdia Germanes el 2008 a La Villarroel i l'obra ràpidament va convertir-se en un èxit de crítica i de públic. Amb Maria Lanau, Nora Navas i Aina Clotet al capdavant del repartiment, l'espectacle també va recollir una bona collita de reconeixements: va rebre dos premis Max, tres premis Butaca i dos premis de la Crítica. El fenomen arran del muntatge va ser de tal magnitud que el 2012 TV3 va impulsar-ne l'adaptació audiovisual, que ara el Grup Focus ha recuperat a través de la seva pàgina web.

'Slastic', del Tricicle

Qui no recorda aquella divertidíssima partida de tenis en què la pilota fa el que li dona la gana a l'escenari? El gag, un dels més populars del Tricicle, forma part de l'espectacle Slastic, que la companyia va estrenar el 1986 i que ara ha rescatat a YouTube. El muntatge, farcit de gags sobre el món de l'esport, és una manera de dir adeu a una de les companyies còmiques de referència de Catalunya, ja que el Tricicle s'havia d'acomiadar dels escenaris amb 50 funcions al Teatre Coliseum que ha hagut d'anul·lar.

'You say tomato', de la Sala Trono

Una parella d'actors en plena crisi sentimental just abans de sortir a escena. Amb aquest punt de partida, Anna Moliner i Joan Negrié es van posar el públic a la butxaca el 2015, quan van estrenar You say tomato a la Sala Muntaner. L'obra, escrita per Joan Yago, és una comèdia torrencial amb unes interpretacions brillants i un final musical inoblidable. La Sala Trono, impulsora del muntatge, l'ha posat ara a disposició dels espectadors a la seva web fins dimarts a dos quarts de nou del vespre.

'El nom', de Joel Joan

Joel Joan va debutar el 2012 en la direcció teatral amb El nom, una adaptació a càrrec de Jordi Galceran de l'obra escrita pels guionistes francesos Mathieu Delaporte i Alexandre de la Patellière. La comèdia, que destapa les misèries de cinc persones de classe mitjana-alta, es va estrenar al Teatre Goya i se'n van fer més de 250 funcions. Cinc anys després, la companyia va adaptar a la televisió l'espectacle de teatre, que es pot veure a la pàgina web del Grup Focus.

'Red pontiac', de Pere Riera

El 2011 Pere Riera ja despuntava com un dels dramaturgs de referència del panorama teatral català, i amb Red pontiac va quedar semifinalista al Torneig de Dramatúrgia del Temporada Alta. El festival va recuperar l'obra el 2012 amb les mateixes actrius que n'havien fet la lectura, Míriam Iscla i Cristina Cervià. L'espectacle, una comèdia sobre dues mares que es troben en un parc infantil, va voltar per Catalunya i va fer temporada al Teatre Poliorama. Ara, la Sala Trono l'ha penjat al seu canal de YouTube, on estarà disponible de manera indefinida.

'Justícia', de Guillem Clua

El coronavirus va enganxar Justícia en ple calendari de funcions. L'espectacle de Guillem Clua, amb Josep Maria Pou com a protagonista, va haver de suspendre les representacions previstes (que tenien les entrades exhaurides) arran de l'aturada de l'activitat del Teatre Nacional de Catalunya. De moment el TNC encara no pot tornar a obrir, però per pal·liar el cop ha publicat a la seva pàgina web els textos de més de 60 obres de teatre que han passat per la sala. Entre aquests hi ha Justícia, que es pot llegir de manera gratuïta a la Biblioteca Virtual del TNC.

'Le ça (El Ello)', de Sònia Sánchez

La bailaora Sònia Sánchez va fusionar el flamenc amb l'inconscient freudià el 2014 al Mercat de les Flors, on va estrenar Le ça (El Ello). L'espectacle combina dansa i música sorgida de l'experimentació a partir del flamenc i de deixar fluir l'inconscient. Acompanyada de David Soler a la guitarra i els sons, Miguel Á. Soto el Londro al cante i Ander Agudo al so, Sánchez va construir una proposta pensada perquè el públic s'hi acosti amb la ment oberta i ganes d'explorar. El muntatge es pot veure des d'aquest dilluns i fins dimecres a la web del Mercat de les Flors.

'Lucia di Lammermoor' del Gran Teatre del Liceu

El tenor peruà Juan Diego Flórez va debutar al Gran Teatre del Liceu el 2015 en el rol d'Edgardo de Lucia di Lammermoor. L'òpera de Donizetti, dirigida per Damiano Michieletto, està considerada el màxim exponent del bel canto i exigeix als intèrprets una tècnica molt depurada i molt perfecta. Aquesta versió de Michieletto va comptar amb la direcció musical de Marco Armiliato i la participació de la soprano Elena Mosuc. A partir d'aquest dijous el muntatge es podrà veure en format audiovisual a través de la pàgina web del Liceu.

Els espectacles confinats del Circ Històric Raluy

El Circ Històric Raluy porta gairebé dos mesos aturat a Castelldefels, on s'han vist obligats a confinar-se. Però els artistes de la companyia no han deixat d'assajar i d'actuar. Per fer-ho han modificat alguns números per garantir que es mantenen les distàncies entre els intèrprets. Els resultats d'aquests nous espectacles es poden veure al seu canal de YouTube, on periòdicament pengen les gravacions dels muntatges. L'últim que han fet és una funció benèfica que van emetre fa dues setmanes per recollir fons per lluitar contra el coronavirus.