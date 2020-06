El 92% dels espectadors volen tornar al teatre i consideren que és més segur que anar al bar

Un estudi impulsat pel portal teatral TeatreBarcelona.com convida a l’optimisme. Segons els resultats d’una enquesta que han fet a 4.279 persones que han vist com a mínim un espectacle en viu durant els dotze mesos anteriors, el 92,8% tenen ganes de tornar a asseure’s en una butaca. Una gran majoria (83,4%) afirma que no deixarà passar gaire temps des de l'obertura de les sales per tornar a ocupar una localitat. Gairebé la meitat estaria disposada a comprar entrades “a cegues” per donar suport al sector i la percepció de risc és força moderada: els enquestats consideren que un teatre és un espai més segur que una discoteca, una sala de concert, el transport públic, un bar o un restaurant.

Una majoria no estan gaire d’acord en com les institucions han fet front a la crisi que ha provocat el coronavirus en el sector teatral. La percepció és que el sector teatral ha sigut un dels sectors econòmics més damnificats per aquesta crisi (62,0%) i que ha faltat suport institucional (65,6%).

Amb el confinament, alguns teatres i companyies han innovat i han inventat noves fórmules per arribar al públic a través de la pantalla. Els enquestats consideren que el covid-19 ha sigut una oportunitat per al sector de les arts escèniques per innovar en nous formats o nous espais (84,7%). La possibilitat de veure teatre en format digital desperta més interès en els segments d'espectadors més joves, dels 18 als 24 anys (67,8%), i menys interès entre els majors de 65 anys (49,4%).

La política de preus per a la nova temporada és una qüestió controvertida. No hi ha acord respecte a si els teatres han d'abaixar els preus de les entrades per animar els espectadors a tornar als teatres i tampoc sobre si els preus han de pujar per compensar les inversions en mesures de seguretat i perquè el sector es recuperi de l'impacte dels mesos de tancament. Molts d’aquests espectadors (52,4%) han vist com espectacles per als quals ja tenien entrada s’han cancel·lat. En la majoria d'aquests casos (53,6%) la incidència s'ha resolt amb el reemborsament de l'import de les entrades i, en qualsevol cas, una amplíssima majoria (81,5%) es mostra satisfeta amb la solució. Tanmateix, un 11% dels espectadors estan pendents de solució.