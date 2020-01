L'eterna espera en un camp de refugiats entra a escena al Maldà

L'actriu Georgina Latre i la dramaturga Laia Foguet van compartir el 2016 unes setmanes al camp de refugiats de Lagkadikia, a Grècia. D'aquella experiència i dels seus primers contactes amb els refugiats se'n van endur moltes vivències que ara han convertit en una obra de teatre. Alhayat o la suma dels dies és la història de la llarga i tediosa espera de tots aquells que han creuat el Mediterrani i es troben perduts en un territori que els resulta aliè i estrany. L'espectacle, dirigit per Aura Foguet, s'estrena aquest dimecres al Maldà, on es podrà veure fins al 9 de febrer.

"Els camps de refugiats són llocs plens de vida. La gent espera en aquesta mena de no-lloc, però tenen ganes de viure, de jugar, d'aprendre i de sortir d'allà", explica Laia Foguet, que s'ha encarregat de la dramatúrgia de l'obra. La construcció d'una biblioteca al camp és el fil conductor de la història, que també compta amb les interpretacions de Manar Taljo i Moha Amazian. Ells encarnen dos germans refugiats i representen "l'esperit ple de vida" de les persones amb qui Foguet i Latre van coincidir a Grècia.

Alhayat o la suma dels dies combina el català, l'anglès i l'àrab per reflectir, segons Laia Foguet, "les situacions d'incomunicació" amb les quals es troben voluntaris i refugiats. "No cal saber ni anglès ni àrab per entendre l'espectacle. L'anglès que utilitzem és molt bàsic, el pot entendre tothom, i els diàlegs en àrab els representem mitjançant teatre d'ombres", assenyala Latre, que subratlla que el muntatge vol "apropar la crisi dels refugiats a la societat i humanitzar les seves històries".

La biblioteca es converteix, a l'espectacle, en un símbol d'unió entre cultures i d'enllaç d'una comunitat. "Per als refugiats representa poder tenir un espai que és seu. És una eina per crear una comunitat i fer confluir gent de procedències diferents –destaca Aura Foguet–. Però la biblioteca també és, a l'obra, la manera de reivindicar la cultura com a eina de canvi i transformació".