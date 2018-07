L’estiu de l’amor i les ferides més profundes

José Sacristán s’ha convertit en els últims anys en un talismà dels cineastes emergents: Formentera Lady, el primer llargmetratge del també actor Pau Durà, afegeix una nova col·laboració en una llista en què també hi ha noms com Carlos Vermut, Javier Rebollo, Pol Rodríguez i Carlos Marques-Marcet. “M’agraden les històries que em proposen aquests cineastes i compartir amb ells la passió i l’amor per aquesta feina, que és formidable. També m’agrada discutir amb ells, i tinc la sort que últimament compten amb mi”, afirma Sacristán. A més, tot i que té una trajectòria de més de mig segle, Sacristán creu que cada nou treball és com tornar a començar. Per tant, es posa al mateix nivell que els novells: “Si tens experiència, fes-la servir -subratlla-. Però cada treball és un salt al buit, començar de zero, i no hi ha res més apassionant que llançar-s’hi”. A Formentera Lady José Sacristán encarna un vell hippie que va quedar ancorat a Formentera. Sobreviu tocant el banjo en un bar, quan beu massa presumeix d’haver col·laborat en la composició del tema de King Crimson que dona títol a la pel·lícula i fa de la rutina un bastió contra el dolor que li produeixen les ferides del seu passat.

En qualsevol cas, José Sacristán no ha pogut pouar records d’aquella època per construir el personatge: “Els hippies no van passar per Chinchón”, bromeja l’actor, recordant que va néixer en aquesta localitat madrilenya. “El meu personatge forma una mena de tot amb el banjo -explica l’actor-, perquè quan el deixa de tocar, sent records i ecos que no el diverteixen gaire. Sense pontificar, ni fer judicis, la pel·lícula ve a dir que, vagis on vagis, la grandesa i la misèria, l’infern i el paradís van amb tu. I aquest home sap que pateix una amputació des que la seva dona el va deixar i va marxar amb la seva filla”.

Les segones oportunitats

Tot i així, la vida li dona una segona oportunitat al Samuel: la seva vida fa un gir radical quan la seva filla, interpretada per Nora Navas, torna a Formentera i li demana que es quedi el seu fill (Sandro Ballesteros) perquè ha de marxar a treballar a França. A partir d’aquí, Formentera Lady es desplega amb moltes capes: fa un retrat generacional i de les relacions familiars, i també dels estralls de la crisi econòmica a l’Espanya dels últims anys. Una altra de les bases de Formentera Lady és el seu caràcter coral, reforçat per les rialles que provoca el personatge interpretat per Jordi Sánchez. Fins i tot es pot dir que és una road movie sui generis que surt de Formentera, passa per Alcoi i acaba a Barcelona. “No m’agrada fer classificacions i dir: «Vaig a escriure una comèdia». Jo explico una història sorgida d’un conflicte del drama, a mi m’interessa la lleugeresa, com a la vida”, diu Pau Durà. “No vull ponderar i fer màximes. No ha sigut la meva intenció estacar punyals a l’espectador, sinó deixar-li alguns punts suspensius perquè els ompli i tocar-los amb intel·ligència, sense passar-se de rosca i buscant massa l’emoció”, subratlla el director. “Jo crec que hi ha un equilibri entre el que és melodramàtic, sentimental, humorístic i descriptiu”, afirma Sacristán. “Una de les coses que més em van agradar és la senzillesa amb què està plantejada -afegeix-: és una pel·lícula oberta, diàfana i no abusa en cap dels elements”.

A més de Samuel, a Formentera Lady hi ha diferents personatges de la seva generació, interpretats per Ferran Rañé, Juli Mira i Mireia Ros. Una altra actriu veterana, Laura Pons, fa detonar l’acció de la pel·lícula en una escena tractada amb molta delicadesa. “Un dels temes de la pel·lícula és el sentiment de nostàlgia, entès com el dolor per la impossibilitat de tornar”, explica Pau Durà. De fet, el Samuel ha de caure en la nostàlgia que ha evitat durant dècades per poder iniciar un altre camí: “Si al final treus alguna conclusió de la pel·lícula és que el Samuel necessita fer aquest viatge, que és crepuscular i alhora iniciàtic, per trobar la pau”, explica Durà.

Formentera Lady també té una càrrega autobiogràfica per a Pau Durà, perquè era a Formentera a punt de ser pare de bessons quan va començar a pensar en el conflicte de la pel·lícula. “Hi ha molts actors que no fan el salt a la direcció, però per a mi va ser molt natural. Amb la crisi dels 40 vaig començar a pensar en el conflicte entre la responsabilitat més absoluta, la de portar algú al món i fer de pare, i la llibertat absoluta del hippisme -explica Durà-. “He fet aquest pas com a espectador i cinèfil que soc: és quan tanco un llibre o surto del cinema que tinc ganes de crear i la meva formació com a actor em dona armes per fer de director”.