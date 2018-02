‘Els estranys’, millor novel·la catalana de l’any

Els estranys, primera novel·la de Raül Garrigasait (Solsona, 1979), ha aconseguit un nou premi literari després de ser reconeguda amb el Llibreter: ahir al migdia, Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural, anunciava que l’escriptor, traductor i editor de Solsona s’havia imposat a Maria Guasch i Vicenç Pagès Jordà i guanyava el primer premi Òmnium a la millor novel·la en llengua catalana, dotat amb 20.000 euros per al guanyador i 5.000 més en promoció. “Ser finalista al costat de les dues altres novel·les ja era un privilegi -diu Garrigasait-. El guardó també és un honor cívic, perquè Òmnium treballa per la cultura i pels drets civils en un moment d’autoritarisme creixent, i rebre una distinció d’una entitat que fa aquesta tasca és una cosa molt important per a mi”.

Carme Gregori, en nom d’un jurat del qual formaven part Maria Dasca, Rosa Cabré, Xavier Pla i Oriol Izquierdo, va explicar: “És una novel·la de personatge amb un protagonista complex i ben definit; un solitari que perseguia la glòria i que ha d’acabar per acceptar l’estranyesa d’una existència sense sentit i transcendència”. A Els estranys, que va publicar Edicions de 1984 el gener de l’any passat, en Raül topa per casualitat amb el nom de Rudolf von Wielemann mentre és en una biblioteca berlinesa fent recerca. A partir d’aquí, els capítols ambientats al present i al passat s’alternen per reconstruir la vida del jove prussià que travessa els Pirineus l’any 1837, en plena Primera Guerra Carlina, per lluitar a favor de l’ordre i la tradició. Quan arriba a Solsona, la construcció ideològica que s’havia fet Wielemann s’esmicola: perd la carta de recomanació que li havia fet l’oncle Gottfried i no es pot afegir a la comitiva carlista. Instal·lat a casa d’una viuda on, de nit, passen coses estranyes, el jove Rudolf entra en contacte amb uns quants solsonins que tenen visions molt diverses del conflicte, com ara un antiliberal i un metge fascinat per les sonates de Beethoven.

Dilemes i problemes d’avui

“ Els estranys és una novel·la sobre l’amistat en temps convulsos -diu Garrigasait-. També sobre la mirada d’un estranger i sobre la perplexitat. S’hi veu com les persones intenten viure entre les ideologies i la sensualitat, entre els poders i els plaers de la vida. Finalment, parla sobre els nostres dilemes i els problemes d’avui”. Des de fa una dècada Garrigasait és editor de la col·lecció Bernat Metge. Ha traduït autors com Rilke, Plató, Sloterdijk, Goethe i, més recentment, Thomas Bernhard. Abans de debutar en la ficció va publicar l’assaig El gos cosmopolita i dos espècimens més (A Contravent, 2012).