Les estrelles no exploten, també s’apaguen

Ivan Vasiliev CENTRE CULTURAL TERRASSA 15 D’ABRIL

Ivan Vasiliev va tornar a omplir de gom a gom el Centre Cultural Terrassa acompanyat de ballarins dels teatres Mikhailovski i Bolxoi. Com ja es va veure fa un any al mateix escenari, és preocupant que amb 29 anys l’estrella russa no recuperi una forma física que fa cinc anys explotava amb els seus salts d’alçada impossible i voltes vertiginoses. Vasiliev ha apostat definitivament pel món de la creació i diumenge signava dues de les tres coreografies presentades. Però un cop vist, ¿si ets un geni en un àmbit per què et dediques a un altre?

Blind affair, d’estil neoclàssic, música minimalista de Max Richter i de caràcter fosc i intimista, parla de la ceguesa social i la incomunicació. Ple d’escenes corals, passos a dos i solos, ells van ser més que correctes mentre que elles es mostraven molt superiors en control de tècnica i expressivitat. I tot i que havíem vingut a veure Ivan Vasiliev, vam descobrir Valeria Zapasnikova. Ell va fer gala de bons salts però se’l veia pesant i dubitatiu en els equilibris, mentre que ella es va mostrar dolça, fràgil, ferma i emotiva, amb uns braços que parlaven sols.

Un punt més interessant va ser Bolero, on Vasiliev fa una desconstrucció de tall contemporani de la mítica coreografia de Béjart, molt arriscada però finalment ben aconseguida pel sentit de l’humor i la ironia que desprèn, ben interpretada en l’aspecte teatral i tècnicament acurada en la part més física.

Com era d’esperar, la suite d’ El corsari va ser el que va aixecar les grans ovacions del públic, tot i que Zapasnikova va estalviar-se els 32 fouettés de la coreografia original de Petipa. Vasiliev, ara sí, va deixar el públic aclaparat amb dues combinacions de salts de super màxim nivell i una alçada mai vista i, potser només per això, ja va valer la pena la vetllada. El públic, àvid de les acrobàcies russes, va ovacionar la superestrella, que esperem que no s’apagui definitivament.