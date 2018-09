10 estrenes del Mercat

‘Espectacle inaugural’

Per celebrar el 30è aniversari, el Mercat de Música Viva de Vic ha organitzat un espectacle inaugural de caràcter coral i amb uns tocs d’humor que busquen espantar el fantasma de la solemnitat. Serà un espectacle presentat per Natza Farré, amb un guió que ha coescrit amb Oriol de Balanzó, company seu al programa de RAC1 La competència. Avui, a partir de les 18.30 h, per l’escenari del Teatre l’Atlàntida hi passaran músics com Miquel Gil, Chicuelo, David Carabén, Marinah, Andrea Motis, Lluís Gavaldà, Kiki Morente, Alba Carmona, Kepa Junkera, Mercedes Peón i Núria Graham, acompanyats pel teclista Jaume Manresa. Es tracta de celebrar tres dècades de feina dedicada bàsicament a contribuir a teixir una indústria musical al país.

Guillamino

Pau Guillamet, àlies Guillamino, no entén la música sense ànima, ja sigui el soul tocat pels vents del disc Un altre jo (2013) o el soul d’estètica més folk i al·lucinada de Fra Júpiter (BankRobber), el nou treball que presentarà divendres al Teatre l’Atlàntida de Vic. Una de les peculiaritats de l’àlbum és que s’ha enregistrat al Monestir de Poblet, i la reverberació gòtica s’escola en unes cançons mesclades per Joan Pons (El Petit de Cal Eril) i en què col·labora el cor dels petits cantors Amics de la Unió de Granollers. Guillamino, capaç de fer dialogar la influpència de Curtis Mayfield amb la de Toti Soler, inclou una desena de composicions, una de les quals està basada en un poema de Màrius Torres i una altra és una versió de Sangtraït.

Joan Colomo

“Volia reflexionar sobre com l’economia condiciona les relacions entre les persones i com el sistema econòmic en què vivim ens va convertint en un determinat tipus d’éssers. Ens convertim en mercaderies”, explica Joan Colomo sobre les motivacions que el van dur a fer el disc L’oferta i la demanda (BCore), que estrena aquest dijous a Vic a la Carpa Negra (19.15 h). Més decididament ballable que mai, el músic de Sant Celoni s’ha deixat amarar per sonoritats electròniques, i així ho demostra en cançons com La redistribució de la riquesa (conduïda pel sintetitzador). Atenció també a peces menys sintètiques com Contra la pro pietat.

Alba Carmona

Alba Carmona va deixar Las Migas a principis d’aquest d’any per donar prioritat a la seva carrera en solitari. La cantant barcelonina, una presència habitual en l’escena flamenca i substituta de Sílvia Pérez Cruz a Las Migas, comença un nou camí, i el Mercat de Música Viva de Vic en vol ser testimoni. El concert d’Alba Carmona serà demà dijous a les 23 h a la Carpa Vermella, en una jornada en què en un altre escenari actuarà Kiki Morente, el fill del gran Enrique Morente.

Com és habitual, el Mercat de Música Viva de Vic va ple de presentacions de nous projectes i discos. Des d’avui i fins dissabte, la capital d’Osona aplega alguns dels músics que protagonitzaran la tardor musical del país.

Marc Parrot

Doble novetat al Mercat de Música Viva de Vic: per una banda, la instal·lació d’una anomenada Carpa Yurta de nou metres de diàmetre i aforament de 50 persones davant de l’Atlàntida; per l’altra, l’estrena de Refugi, el nou projecte de Marc Parrot. Es tracta d’un espectacle íntim amb direcció escènica de Los Galindos. Parrot hi farà quatre actuacions a la carpa: dues dimecres i dues dijous. En directe l’acompanyaran dos músics: Lluís Cartes (bateria i guitarra) i Dani Ferrer (teclats).

Clara Peya

Quan encara és recent l’impacte del disc Oceanes (2017) -i també el seu pas per FiraTàrrega- la pianista i compositora Clara Peya porta a Vic un nou treball, Estómac, que es publicarà a principis d’octubre. El disc és fruit del diàleg que Peya, una de les personaliats més interessants de la música contemporània a casa nostra, ha establert amb el contrabaixista i productor Vic Moliner. També hi col·laboren la vocalista Magalí Sare, el percussionista Dídak Fernández i el bateria Andreu Moreno.

Orpheus XXI

Orpheus XXI és el conjunt impulsat per Jordi Savall i fomat per músics immigrants i refugiats procedents de diversos països, com ara Síria, el Marroc, Egipte i Turquia. Després d’actuar aquest agost al Festival de Música Antiga de Poblet, ara fan parada al Mercat de Música Viva de Vic, un context on sovint hi ha poca presència de les músiques tradicionals de la Mediterrània que interpreten Orpheus XXI.

Alma Afrobeat Ensemble

El projecte d’ afrobeat que va engegar el guitarrista Aaron Feder a Chicago, i que va continuar a Barcelona, segueix ben actiu. Després de discos com It’s time (2015) i d’una gira internacional al 2017 i 2018, Alma Afrobeat Ensemble són a punt de publicar nou material editat per Slow Walk Music. Avui a la Carpa Negra (23,30 h) en faran un avançament del disc, però sobretot oferiran una de les seves característiques (i engresacadores) declaracions d’amor a l’ afrobeat. Després de Vic, Alma Afrobeat Ensemble participaran a l’Alter Africa Festival, el 17 de novembre a la Fabra i Coats de Barcelona.

Joan Miquel Oliver

Joan Miquel Oliver és un treballador incansable. L’any passat va publicar el disc Atlantis. Abans de l’estiu va sortir la novel·la Alexandra Schneider und ihr Casiotone, una història “basada en fets reals” que explica una invasió alienígena a Mallorca, i al Mercat de Música Viva de Vic estrenarà un altre disc, Elektra (Discmedi), la culminació de la trilogia que va començar el 2015 amb Pegasus. Jaume Manresa als teclats i Xarli Oliver a la bateria segueixen acompanyant Oliver en aquest viatge en què aquesta vegada també hi participa la manacorina Joana Gomila (vocalista en quatre cançons del disc). Gomila, per cert, també serà present al Mercat de Música Viva de Vic amb el projecte Folk Souvenir, el mateix divendres però a l’Auditori Atlàntida a partir de les 20.45 h.

Panellet

El punk havia abandonat l’humor, o potser era al revés. O potser s’estava prenent les coses massa a la tremenda. El cas és l’equilibri ha tornat al món amb Panellet, el power trio de Terrassa que és capaç d’invocar l’actriu Montse Guallar en una cançó, de triar com a imatge una barretina amb dues tíbies creuades i de definir el seu estil com a punk dolç. En realitat estiren la corda de Ramones, Bad Religion i el punk melòdic, i amb cura instrumental i sonora. Arriben a Vic, a la Jazz Cava, per presentar el seu segon disc, Sputnik, produït per Eric Fuentes (el lider dels Unfinished Sympathy) i enregistrat als estudis Ultramarinos Costa Brava amb Santi i Víctor García. És a dir, un equip que ofereix una garantia absoluta.