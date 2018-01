Les estrenes del 2018

Si examinem les grans estrenes que ens oferirà el 2018, podríem arribar a la conclusió que el calendari no avança. Un any més tindrem superherois per afartar-nos-en, una nova ració de Star Wars, seqüeles i remakes per donar i per vendre i les noves pel·lícules de Woody Allen, Clint Eastwood, Steven Spielberg i, potser, Scorsese. És a dir, si fa no fa el mateix que l’any passat. La indústria audiovisual, cada vegada més conservadora, aposta pels valors segurs i els noms consagrats.

‘Gang bang’ superheroic

Marvel fa pinya a ‘Infinity War’ i els mutants tornen amb força

Un lema que no s’esgrimeix mai a les oficines de Marvel és “Menys és més”. L’estudi repetirà aquest any la jugada de reunir tots els seus actius en una pel·lícula esdeveniment, Vengadores: Infinity War (27 d’abril), una orgia de superpoders que enfronta tots els herois de la casa -Venjadors, Guardians de la Galàxia, Doctor Strange, etc.- a un enemic a l’altura de l’ocasió, Thanos. L’aperitiu serà la primera pel·lícula superheroica all black, Pantera Negra (16 de febrer), i les postres la segona part d’ Ant-Man (17 d’agost). El 2018 també s’estrenaran Deadpool 2 (1 de juny), X-Men: FeÉnix Oscura i Los Nuevos Mutantes (13 d’abril), les últimes entregues de la franquícia mutant de Fox abans de la fusió de l’estudi amb Marvel. L’etern rival, DC, només estrenarà aquest any la pel·lícula en solitari del seu superheroi marí, Aquaman (21 de desembre), mentre que Sony explotarà l’univers expandit de Spiderman dedicant una pel·lícula a un dels grans enemics de l’aràcnid, Venom (5 d’octubre).

Temporada animada

‘ Isla de perros’, ‘Los Increíbles 2’ i un nou Spiderman, plats forts

Seguint amb els superherois, un dels films animats de l’any serà Spiderman. Un nuevo universo (21 de desembre), que protagonitza un Spiderman alternatiu en què sota la màscara no s’hi amaga Peter Parker sinó l’adolescent negre i llatí Miles Morales. Però la gran estrena animada d’aquesta temporada serà Isla de perros (20 d’abril), la nova incursió de Wes Anderson en l’animació stop-motion després de la celebrada Fantastic Mr. Fox. L’aportació de Pixar serà una seqüela de Los Increíbles (27 de juny) i Disney donarà continuïtat a l’estupenda En Ralph el Destructor amb En Ralph trenca Internet. El 13 de julilol arribarà Hotel Transilvania 3 i la productora britànica Aardman, creadora de Wallace & Groomit, estrenarà Cavernícola, una aventura prehistòrica amb el seu clàssic segell d’animació amb plastilina.

Galàxia de ‘blockbusters’

J.A. Bayona salta a l’era juràssica i Han Solo a l’hiperespai

La quota anual de cinema galàctic la cobrirà el 2018 Star Wars. Solo (25 de maig), un spin-off de la franquícia que ens mostrarà els orígens de Han Solo i com va conèixer Chewbacca i es va convertir en el contrabandista més pocavergonya i encantador de la galàxia. La incògnita és què quedarà del que van rodar Peter Lord i Chris Miller abans de ser acomiadats i substituïts per Ron Howard. Pel que fa a la resta de l’univers blockbuster, el plat fort de la temporada serà Jurassic World 2 (8 de juny), la nova entrega de la saga, que ha dirigit el barceloní J.A. Bayona i que, a més de Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, recupera un personatge clàssic de la franquícia, el doctor Ian Malcolm, interpretat per Jeff Goldblum. Vint-i-dos anys després d’interpretar el personatge per primer cop, l’incombustible Tom Cruise tornarà a ser Ethan Hunt a Misión Imposible 6, mentre que Alicia Vikander prendrà el relleu d’Angelina Jolie com a Lara Croft a Tomb Raider : les dones no tenen permís per envellir com a heroïnes d’acció.

Projectes malastrucs

Terry Gilliam estrenarà el seu ‘Quixot’ maleït

El 2018 arribaran a la cartellera diverses pel·lícules marcades per rodatges conflictius i incidents polèmics. Bohemian rhapsody (28 de desembre), el biopic del cantant de Queen Freddie Mercury, va veure fa uns mesos com el seu director, Bryan Singer, desapareixia un bon dia i deixava la pel·lícula penjada. Els productors el van substituir per Dexter Fletcher i en principi la pel·lícula veurà la llum a finals d’any. Abans s’ha d’estrenar Todo el dinero del mundo (23 de febrer), de Ridley Scott, que unes setmanes abans de l’estrena va decidir esborrar de la pel·lícula totes les escenes de Kevin Spacey arran de la polèmica per les acusacions d’assetjament sexual i substituir-lo per Christopher Plummer, que, ves per on, ara està nominat als Globus d’Or. Però el gran esdeveniment cinèfil del 2018 serà per a molts l’estrena -si és que realment es fa realitat- de The man who killed Don Quixote, la pel·lícula maleïda de Terry Gilliam, rodada finalment després de 20 anys d’intents frustrats.

El combat pels Oscars

Els monstres de Del Toro contra l’adolescent de Greta Gerwig

Durant els primers mesos de l’any la cartellera s’omplirà de drames familiars, cinema històric i delicatessens cinèfiles: és la tradicional concentració d’estrenes d’aspirants a l’Oscar. Entre els favorits hi ha el conte fantàstic La forma del agua (16 de febrer), del mexicà Guillermo del Toro; el thriller dramàtic Tres anuncios en las afueras (12 de gener), del dramaturg Martin McDonahg amb una gran Frances McDormand de protagonista; el delicat drama romàntic de Luca Guadignino Call me by your name (26 de gener), i l’aclamat debut com a directora de Greta Gerwig, l’agredolça comèdia Lady Bird (13 d’abril), sobre la complicada relació entre una adolescent (Saoirse Ronan, magnífica) i la seva mare i el sempre convuls trauma de madurar. I el 26 de gener arribarà l’altra sensació indie de la temporada, The Florida Project, un potentíssim retrat de la classe baixa americana centrat en una nena que viu en un hotel barat a les proximitats de Disney World.

L’actor és l’estrella

Daniel Day Lewis s’acomiada del cinema amb ‘El hilo invisible’

Margot Robbie centra les mirades i els elogis del biopic Yo, Tonya (23 de febrer), que explora la vida de la patinadora Tonya Harding, aspirant a l’or olímpic que va veure truncada la carrera quan el seu marit va organitzar un matusser atac a una de les seves rivals de l’equip americà de patinatge artístic. Un Gary Oldman irreconeixible es fica en la pell de William Churchill a El instante más oscuro (12 de gener), que passa revista a la decisiva actuació del primer ministre britànic davant la caiguda de França i la desfeta de les tropes aliades. El 16 de març s’estrenarà la Maria Magdalena que han protagonitzat Rooney Mara i Joaquin Phoenix, que aquest any també estrenarà el western The Sisters brothers, que protagonitza amb Jake Gyllenhaal. Però la interpretació més esperada de l’any és segurament la de Daniel Day Lewis a El hilo invisible (2 de febrer), pel que suposa el retrobament amb Paul Thomas Anderson i perquè serà l’últim treball de l’actor abans del seu anunciat comiat del cinema.

Seqüelitis aguda

Tornen ‘Mary Poppins’, ‘Mamma Mia!’ i ‘Ocean’s eleven’ (en femení)

La crisi d’idees de Hollywood continua. El nombre de seqüeles i remakes augmenta any rere any i el que sorprèn és trobar alguna pel·lícula amb un guió original. El 2018 veurà el retorn de Mary Poppins (25 de desembre) -amb Emily Blunt com a mainadera sui generis i Dick Van Dyke reprenent el seu personatge als 92 anys- i el de Jamie Lee Curtis a Halloween (26 d’octubre), però també una segona part del musical Mamma Mia! (20 de juliol), més Animales fantásticos de l’univers Harry Potter (16 de novembre), un Ocean’s eleven en versió femenina liderat per Cate Blanchett i Sandra Bullock (8 de juny) i un remake d’ Ha nacido una estrella (28 de setembre) amb Lady Gaga i Bradley Cooper.

Vaques sagrades

Clint Eastwood, Martin Scorsese i Woody Allen no falten a la cita

Els grans mestres en actiu de Hollywod no paren de treballar. Woody Allen tot just ha estrenat Wonder wheel, però ja ha rodat A rainy day in New York, una comèdia que protagonitzen la cantant Selena Gomez, Elle Fanning i l’actor jove de moda, Timothée Chalamet. Un altre director incombustible és Clint Eastwood, que a 15.17 Tren a París (9 de febrer) porta al cinema l’incident real en què uns soldats americans de vacances van impedir un atemptat a un tren francès, i ho fa amb els protagonistes de la història interpretant-se a ells mateixos. Lars von Trier tornarà a fer de les seves amb The house that Jack built, un thriller sobre un assassí en sèrie (Matt Dillon) entregat al somni de cometre el crim perfecte. I un altre gran, Martin Scorsese, podria estrenar pel·lícula el 2018 si acaba a temps The Irishman, un retorn al cinema de gàngsters i retrobament amb Robert De Niro produït per Netflix.

Cinema català i espanyol

Isaki Lacuesta i José Luis Cuerda revisiten el seu passat fílmic

Isaki Lacuesta i Isa Campos tornaran el 2018 a l’univers i els personatges de La leyenda del tiempo. També serà l’any de l’esperat retorn de Neus Ballús ( Staff only ) i de la producció internacional El fotògraf de Mauthausen, biopic en què un esquelètic Mario Casas encarna el fotògraf Francesc Boix. El madrileny Carlos Vermut estrenarà Quién te cantará, amb Najwa Nimri i Carme Elías, i José Luis Cuerda es retrobarà amb l’humor surrealista d’ Amanece, que no es poco en la comèdia coral Tiempo después.