Tom Hanks, Matthew Rhys, Steve Carrell, Rose Byrne i Candela Peña, protagonistes de les estrenes de la setmana

'Un amigo extraordinario' (3,5 estrelles)

Tom Hanks protagonitza una bona pel·lícula sobre una bona persona

Res més complicat que fer una bona pel·lícula sobre una bona persona. Poc conegut a casa nostra, Fred Rogers es va convertir en un mite de la televisió nord-americana amb Mister Rogers' neighborhood, un programa de la televisió pública dirigit als infants que els apel·lava sense paternalismes ni tenia por de confrontar temes tabús. El tercer llargmetratge de Marielle Heller s'aproxima a Rogers des d'una perspectiva tangencial. En lloc d'abordar-lo de manera directa, ho fa a través de la mirada de Lloyd Vogel, el periodista encarregat d'escriure'n un perfil per a Esquire. Segueix llegint. Estrena als cinemes el 21 d'agost

'El glorioso caos de la vida' (3,5 estrelles)

Shannon Murphy debuta amb una història d’'amour fou' entre una noia malalta de càncer i un jove ionqui

El glorioso caos de la vida, com li passa a la seva protagonista, una adolescent malalta terminal anomenada Milla, es resisteix al melodrama. Els films que ens parlen de romanços en què un dels amants té els dies comptats abunden en imatges crepusculars, però el debut de Shannon Murphy fuig d’aquests clixés i la història que segueix el primer amor de la Milla està plantejada com una successió de descàrregues químiques. Segueix llegint. Estrena als cinemes el 21 d'agost



'Un plan irresistible' (2,5 estrelles)

Steve Carrell i Rose Byrne protagonitzen el segon film de Jon Stewart com a director

Alicia, un dels episodis de la salvatge comèdia política Veep, explicava a la perfecció la manera com la classe dirigent –personificada en una egòlatra vicepresidenta dels Estats Units interpretada per una Julia Louis-Dreyfus superlativa– podia seduir, explotar per als seus fins i després rebutjar una persona “normal” en qüestió d’hores. Un plan irresistible parteix d’una idea semblant: després del traumàtic triomf de Trump, un estrateg demòcrata (Steve Carell en una previsible interpretació carelliana) veu en un militar retirat d’un poblet de la Nord-amèrica rural l’oportunitat de guanyar vots. Segueix llegint. Estrena als cinemes el 21 d'agost



'La boda de Rosa'

Icíar Bollaín estrena una comèdia amb Candela Peña i Sergi López que inaugura el Festival de Màlaga

Les dones que lluiten per millorar les seves vides sempre han tingut un lloc privilegiat en el cinema d'Icíar Bollaín (Madrid, 1967), nominada nou vegades als Goya i guanyadora per partida doble (guió i direcció) amb Te doy mis ojos. A La boda de Rosa, que aquest divendres inaugura el Festival de Màlaga i arriba als cinemes, Bollaín reprèn el tema de la submissió femenina, però a través d'una història d'emancipació, la de la Rosa (Candela Peña), que farta de subordinar sempre el seu benestar al dels altres decideix engegar-ho tot a dida i començar una nova vida casant-se amb ella mateixa. Segueix llegint. Estrena als cinemes el 21 d'agost