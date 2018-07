Les excavacions al jaciment de la Draga descobreixen noves informacions sobre l'arquitectura neolítica

La campanya d'excavacions que s'ha dut a terme al juny al jaciment de la Draga, a Banyoles, ha permès documentar les bases de travertí de diverses construccions que daten del neolític antic. Les excavacions s'han centrat en la part més elevada del jaciment, on el nivell arqueològic queda per sobre del nivell freàtic i no es conserven restes orgàniques. Tot i això, la part excavada ha permès aprofundir en l'arquitectura neolítica i aportar informacions sobre com estava organitzat l'assentament, que data d'ara fa uns 7.300 anys.

El jaciment és un dels primers indrets on les societats pageses neolítiques es van establir al nord-est de la península Ibèrica. Ubicat a la vora de l'estany de Banyoles, el poblat prehistòric va comptar inicialment amb cabanes de fusta aixecades sobre pilars també de fusta, ja que la zona s'inundava periòdicament. Els habitants de la Draga van abandonar aquestes construccions més tard i van optar per erigir cabanes directament sobre el sòl, amb paviments de travertí a la base. Aquestes estructures també s'han trobat a altres sectors del jaciment i corresponen a l'ocupació més recent.

Enguany s'han descobert estructures de travertí que permeten afirmar que la construcció de paviments va ser una pràctica habitual que es va estendre per tot el poblat. Probablement, la funció d'aquesta estructura era anivellar el terreny i aïllar l'habitatge del fang i la humitat. Els blocs van ser transportats des de la riba de l'estany. Durant les excavacions també s'han recuperat abundants residus alimentaris, instruments lítics, ceràmica i ornaments elaborats amb diferents tipus de materials. Entre les troballes destaca la gran varietat d'ornaments, tant pel que fa a les formes com a les matèries primeres utilitzades en la seva elaboració.