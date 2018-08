El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat la mort aquest dimarts de l'historiador Josep Fontana als 86 anys. "El país perd una ment lúcida i un historiador de primer ordre", ha expressat Torra a Twitter. També el president del Parlament, Roger Torrent, ha recordat Fontana com "gran referent acadèmic" i un "exemple de la funció social de l'historiador". "Perdem una veu sàvia i compromesa. Que la terra et sigui lleu", ha conclòs Torrent.

Trist en conèixer la mort de Josep Fontana. El país perd una ment lúcida i un historiador de primer ordre. El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi. El millor homenatge que li podem fer és llegir la seva obra. Descansi en pau. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 28 d’agost de 2018

Polítics catalans del PSC, ERC, CatECP i la CUP han destacat el magisteri de Fontana, i han enaltit les seves obres per entendre la història de Catalunya. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha destacat a Twitter que "l'obra i mestratge de Fontana el mantindran viu en la nostra memòria", mentre que el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha mostrat tristesa per la defunció "de qui tant vam aprendre".

L'exconseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha subratllat la "intel·ligència privilegiada" de Fontana, i ha ressaltat la seva obra ingent, que al seu judici ha fet escola, per aquest motiu ha assegurat que la saviesa dels seus escrits perdurarà per sempre.

Raül: "Trist per la mort de l'historiador Josep Fontana. Home d'una intel·ligència privilegiada, ha bastit una obra ingent i n'ha fet escola. Gràcies a ell avui som capaços de comprendre millor aquest país. La saviesa dels seus escrits perdurarà per sempre. Descansi en pau." pic.twitter.com/G3QeYUVjM6 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 28 d’agost de 2018

La portaveu de CatECP al Parlament, Elisenda Alamany, s'ha sumat a Twitter a les condolences: "Aprendre del nostre passat per construir un futur d'esperança. Trobarem molt a faltar la mirada del mestre Fontana". I el diputat de la CUP al Parlament Vidal Aragonés ha destacat que l'historiador català va ser la motivació per escriure el seu llibre i "buscar explicacions al fet que els catalans seguim sent avui un poble amb un fort sentit de la identitat i pertinença a un col·lectiu que comparteix, a més de llengua i cultura, una manera d'entendre la societat i el món".

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha explicat que Fontana "va fer de la seva professió un intent de comprendre el món en què vivim a partir de l’estudi del que hem viscut", i ha recordat els "seus grans mestres Ferran Soldevila i Jaume Vicens Vives, que li van ensenyar a exercir amb dignitat el seu ofici, d’una banda, i també a fer que aquest ofici ajudés a forjar la consciència de país, amb una dimensió cívica”. “Jo crec que és molt important aquest tarannà de Josep Fontana, que va ser crític, que sempre va voler revisar-ho tot, per intentar construir aquesta consciència col·lectiva”, ha afegit Borràs.



La consellera de Cultura ha recordat que “una de les coses que ell deia sovint en les seves conferències era que si no serveix per entendre el món en què vivim, això que fem no serveix per a res". "I, per tant, jo crec que és molt important distingir el fet que ell fos professor d’història, però que anés més enllà de la historiografia per ser capaç de pensar la història, pensar-la críticament i llegar-la, oferir-la perquè puguem entendre el moment en què vivim a partir d’allò que s’ha viscut prèviament”, ha dit Borràs sobre "una veu imprescindible, un intel·lectual compromès i una persona que exercia el seu ofici amb una gran dignitat persona”.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, també han tingut unes paraules sobre l'historiador. Colau, que ha demanat convertir en un "sentit i merescut homenatge" el lliurament de la medalla d'or prevista per al setembre, ha descrit Fontana com "un mestre, pensador lúcid, home compromès i generós, un home bo". En les eleccions municipals del 2015, Fontana va donar suport públic a Ada Colau; de fet, va tancar la llista de la candidatura de BComú.

El comissionat de Cultura s'ha sentit "molt trist per la mort de Josep Fontana". "Encara recordo l’impacte que va suposar per mi el llegir, fa molts anys, el seu gran llibre sobre la fallida de la monarquia absoluta. Gran historiador, gran persona. Una pèrdua per la ciutat i pel país", ha expressat.

Molt trist per la mort de Josep Fontana. Encara recordo l’impacte que va suposar per mi el llegir, fa molts anys, el seu gran llibre sobre la fallida de la monarquia absoluta. Gran historiador, gran persona. Una pérdua per la ciutat i pel pais — joan subirats (@subirats9) 28 d’agost de 2018

Reaccions d'Òmnium, CCOO, la UPF i 'L'Avenç'

També a través de la xarxa social, Òmnium Cultural, de la qual Fontana era soci, ha lamentat la pèrdua de l'historiador: "La seva obra és fonamental; el seu llegat, incommensurable. El nostre condol a la seva família i als seus amics". El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha subratllat que l'historiador "sempre va estar al costat de les lluites compartides" i ha recordat una frase de la seva última entrevista: "Tinc una gran esperança en la capacitat de la gent per recuperar-se i tornar a posar-se en peus".

Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya també ha expressat el seu condol, especialment per la col·laboració i estreta relació de Fontana amb el sindicat. Fontana era membre del Consell Assessor de l'Arxiu Històric de CCOO de Catalunya i també president del Jurat del Premi Àngel Rozas a la recerca en ciències socials per a investigadors novells, organitzat per la Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya. El sindicat la considera "una gran pèrdua", i ha afegit que Fontana "ha aportat a la nostra societat un valuós llegat intel·lectual per comprendre la realitat que ens envolta i donar-nos les eines per transformar-la en una societat més justa i equitativa". A més, CCOO considera que Josep Fontana ha estat "un gran referent que ha destacat pel seu compromís amb la defensa de la democràcia i la justícia social, el seu sentit crític i la seva independència". El sindicat ha recordat una de les seves cites: "el futur serà de la raó com a resultat del treball i la lluita de tots plegats". Per a CCOO s és especialment recordada, a més, la seva intervenció a la inauguració de l’exposició del 50 aniversari del sindicat al Museu d’Història de Catalunya l’any 2014, organització que ja havia reconegut la seva "trajectòria cívica i professional" el 2011.

El sindicat UGT ha esmentat que Fontana havia estat "un ferm defensor del sindicalisme com a força organitzada del moviment obrer" i que es va significar per "la defensa de la democràcia i la justícia social i a l'estudi i la divulgació del catalanisme popular".

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha recordat que qui fora el seu catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques i professor emèrit havia donat la seva biblioteca particular a la institució, un fons que supera els 37.000 documents, de temàtica variada. En un comunicat fet públic per la universitat, s'assenyala que Fontana va estar vinculat al Departament d'Humanitats des dels inicis i que el 1991 va fundar l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives, que va dirigir fins al 2002. El fons que va donar inclou llibres d'història moderna i contemporània de Catalunya, Espanya i Europa, així com d'història econòmica. En una gravació que va realitzar fa uns anys, el catedràtic indicava que també tenia algun incunable i obres, "edicions rares" del segle XVIII francès o relacionades amb la revolució francesa.

De la seva banda, la revista 'L'Avenç', de la qual va ser col·laborador des del primer moment, ha qualificat Fontana com un "referent indiscutible de la historiografia contemporània", amb una "llarga vida dedicada a la docència, a la investigació i a la divulgació històrica, però també significada pel seu compromís intel·lectual i polític". Els responsables de la publicació han rememorat que va ser "justament ell, qui, l'any 1976, va suggerir a l'equip impulsor el nom que havia d'adoptar la nostra revista, recuperant la capçalera modernista que, a final del segle XIX, havia estat tan decisiva per a la introducció de la cultura europea a Catalunya".