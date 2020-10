Les cues al Palau Robert s'acaben: caldrà tanda per entrar-hi

L'exposició Feminista havies de ser, comissariada per Natza Farré, allarga la seva estada al Palau Robert. La mostra sobre la discriminació que pateixen les dones havia d'acabar el 29 de novembre, però finalment es prorroga fins al 8 de desembre. Feminista havies de ser es va inaugurar el 23 de setembre i, des d'aleshores, ja l'han vist més de 27.000 persones. Les cues els cap de setmana rondaven els 45 minuts. La mostra reivindica la lluita feminista, proposa un recorregut pels masclismes del segle XXI i proclama que l'esperança és una acció radical.

Per visitar-la a partir d'ara, però, caldrà fer una reserva prèvia. Una de les noves restriccions establertes aquest dijous per la Generalitat per frenar els contagis de coronavirus limita l'aforament de les sales d'exposició al 33%. Per això, a partir d'aquest divendres és obligatori reservar l'entrada al Palau Robert abans d'assistir-hi, una mesura pensada perquè l'espai pugui controlar l'afluència de visitants. El sistema de reserva prèvia també afectarà la resta de mostres del Palau Robert: La Transició vista per Carlos Bosch i Incasòl. 40 anys, 40 raons.

A més, l'espai preveu mantenir les reserves per a Aixafem el feixisme. El Comissariat de la propaganda de la Generalitat de Catalunya 1936-1939, una nova exposició que s'inaugurarà el 3 de novembre. Comissariada per Ester Boquera, aquesta mostra explicarà els mitjans i les estratègies de persuasió que va fer servir el Comissariat per defensar les polítiques de progrés socials i les llibertats democràtiques i nacionals durant la Guerra Civil. La mostra s'instal·larà a les sales 1 i 2 del Palau Robert i es podrà veure fins al 5 d'abril de l'any vinent.