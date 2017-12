Una exposició fa justícia a la presència femenina en l’àmbit musical

D’ones. (R)evolució de les dones en la música, l’exposició que es pot visitar al Palau Robert de Barcelona fins al 23 d’abril, proposa una immersió sonora i documental en la música feta per dones arreu dels Països Catalans durant els últims cent anys. En són protagonistes mil dones, a través de composicions, cançons, fotografies i videoclips. La mostra, organitzada per la Generalitat, amb el comissariat del Grup Enderrock i el suport de l’Institut Català de les Dones, visibilitza i reconeix les aportacions de les dones en aquest àmbit cultural plantejant un recorregut pels diferents gèneres musicals amb veu de dona a través de cantants, compositores i instrumentistes. A més, disposa de llocs d’escolta per a cada àmbit que permeten navegar per un miler de cançons i videoclips dels diversos gèneres musicals, a més de visionar les biografies de les principals artistes dels Països Catalans.

L’exposició sorgeix d’un encàrrec del Palau Robert al Grup Enderrock, perquè l’any passat aquest espai havia ofert una exposició dedicada a les actrius durant el segle XX. El propòsit de l’exposició és “no centrar-se en quatre noms destacats, sinó veure com les dones han aportat al llarg de la història la seva empremta”, explica Helena Morén, una de les responsables de la mostra i redactora de la revista musical Enderrock. I afegeix que, a diferència de les actrius, a les dones de la música “no se les ha reconegut de la mateixa manera, perquè històricament han sigut molt silenciades”.

D’ones. (R)evolució de les dones en la música transcorre a través de diversos espais marcats per un itinerari que va des de les cançons de bressol a les músiques urbanes, passant per la música clàssica, les músiques populars i d’arrel, la poesia, la cançó d’autor, el jazz, el blues, el rock, el punk i el pop. En total, són deu àmbits estilístics en deu espais amb les seves característiques particulars relacionades amb l’estil musical. “L’itinerari ha estat agafar des del bressol, és a dir, des de les cançons que sí que es cantaven dins de casa, ambient en què sempre s’ha caracteritzat el rol de la dona, i sortir d’aquí. El recorregut va del bressol tancat fins a músiques urbanes més obertes, de carrer”, explica Morén.

Revolució i evolució

“El recorregut és aquesta revolució que és una evolució, per això juguem amb el parèntesi del títol: (R)evolució. Revolució a escala quantitativa i evolució qualitativa”, diu la comissària de la mostra. En l’itinerari dels deu estils, a banda del so i la imatge, hi ha objectes que identifiquen l’estil exposat. “No volíem omplir l’exposició d’objectes. Vam decantar l’exposició en imatge i so, i vam agafar coses icòniques”, afirma Morén.

En l’exposició hi ha representades mil dones, tot i que el propòsit inicial eren cinc-centes. La idea va variar quan el Grup Enderrock es va adonar que hi havia moltes més dones de les que es pensaven però, tot i això, moltes han quedat fora de la mostra. Helena Morén explica que el “criteri bàsic era que fossin dones que haguessin liderat un projecte amb el seu nom propi”, i que amb l’exposició es pretén que es vegin “cares noves”, a banda d’introduir les grans icones musicals. De fet, ja ho deien els versos de Maria Mercè Marçal: “Dins la pell de l’ona salada serem cinc-centes, serem mil. Perdrem el compte a la tombada”. Aquest és el lema de l’exposició que es representa en un mural immens al final del recorregut.

Les dones han augmentat la presència en el panorama musical els últims anys. Segons Morén, és com un “toc d’atenció” que formacions com Roba Estesa, composta per set dones del Camp de Tarragona, hagi sigut el grup més guardonat enguany pels premis Enderrock de votació popular. Els últims anys han augmentat les propostes musicals femenines i, com assegura Morén, això va lligat a la “progressió social en general”. Tanmateix, “encara queda camí, però s’ha de reconèixer aquesta evolució i celebrar-la”. Per això l’exposició és una “celebració” i alhora “una incentivació perquè es continuï el camí”, explica Morén.

Feina per fer

A l’exposició es presenten mil dones, però els cartells dels festivals de música mostren just el contrari, perquè les programacions són ben lluny d’aquesta realitat. De fet, encara hi ha una majoria masculina aclaparadora. “Crec que són unes inèrcies que s’han creat”, afirma Morén, que alhora considera que esdeveniments com l’exposició D’ones proposen un canvi en aquest aspecte.

Per complementar l’exposició s’ha editat un número especial de la revista Enderrock en format de catàleg, que n’amplia els continguts amb entrevistes a artistes com per exemple Núria Feliu, Andrea Motis, Marina Rossell, Dolo Beltrán i Judit Neddermann, entre moltes més.