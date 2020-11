10 exposicions imprescindibles per aquesta tardor

Els museus no s'han tancat per la pandèmia. Desenes d'exposicions s'hi han pogut inaugurar, sobretot amb la fotografia de protagonista. La cultura es vol reivindicar com a imprescindible en aquests moments d'incertesa. Aquí teniu tot un seguit de propostes que val la pena visitar almenys fins a les festes.

1. 'Vampirs. L'evolució del mite'

CAIXAFÒRUM

Mirada al mite del vampir al llarg dels anys. L'exposició reuneix objectes de pel·lícules i obres literàries que giren al voltant d'aquesta figura. La mostra també compta amb obres d'art de Goya o Jean-Michel Basquiat. Fins al 31 de gener. També s'hi pot veure Art i mite. Els déus del Prado, una mostra amb una seixantena d'obres del Prado que explica els mites clàssics i la seva vigència.

2. 'Soc totes les que he sigut'

MACBA

Una exposició extraordinària sobre l'obra de Fina Miralles comissariada per Teresa Grandas. La mostra compta amb fotografies, instal·lacions i pintures que qüestionen idees com el poder i l'autoritat. Fins al 5 d'abril.

3. 'Aixafem el feixisme. El Comissariat de Propaganda de la Generalitat (1936-1939)'

PALAU ROBERT

El Palau Robert recull en aquesta exposició gratuïta un centenar de fotografies, cartells i publicacions de la propaganda del Comissariat que mostren el paper destacat que va tenir aquesta oficina durant la Guerra Civil. Fins al 5 d'abril. Al Palau Robert, la mostra més visitada de l'any serà l'exposició Feminista havies de ser, de Natze Farré, que s'ha allargat fins al 8 de desembre.

4. 'Basat en històries reals'

FOTOCOLECTANIA

Amb un centenar de fotografies d'autors com Cristina García Rodero, Chema Mazoz i Joan Fontcuberta, aquesta exposició revisita les imatges i explica les històries que hi ha al darrere. Fins al 28 de febrer.

5. World Press Photo

CCCB

Les millors fotografies de conflictes i natura de l'any s'exposen a la tradicional mostra del premi World Press Photo, que cada any congrega riuades de gent (recordeu demanar hora!). Aprofiteu la visita per entrar a la imprescindible mostra de William Kentridge que recull obres multidisciplinàries de l'artista sud-africà que tant ha reflexionat sobre l'apartheid i el colonialisme. Fins al 21 de febrer.

6. Bill Brandt i Paul Strandt

Kbr

La Fundació Mapfre ofereix la primera retrospectiva a Espanya del fotògraf britànic d’origen alemany Bill Brandt, una mostra de més de 186 fotografies. L'exhibició repassa la trajectòria d'un dels fundadors de la fotografia moderna. També s'hi pot veure una exposició amb 130 fotografies dedicada al nord-americà Paul Strand. Fins al 24 de gener.

7. 'Dies d'ira. Comunisme llibertari, gitanos flamencs i realisme d'avantguarda'

LA VIRREINA

Aquesta exposició sobre Helios Gómez recull una part de l'obra de l'artista i fa visible la seva trajectòria vital mostrant els diferents corrents i contextos socials i culturals a què va pertànyer. Combatent a la Guerra Civil, represaliat i empresonat –a la Model va fer la seva famosa Capella Gitana, projecte que es recupera documentalment aquí–, propagador d'idees i artista d'avantguarda, és un nom clau per entendre la modernitat a Barcelona. Fins al 7 de febrer.

8. 'Diàlegs intrusos. Tot és present'

MNAC

Col·laboració entre el MNAC i la Fundació Suñol, que situa mitja dotzena d'obres d'art modern i contemporani al recorregut del MNAC. Obres d'artistes com Tàpies, Brossa i Zush dialoguen amb l'art medieval i modern i creen un recorregut d'allò més estimulant. Fins al 23 de desembre.

9. 'Tàpies als 30'

FUNDACIÓ TÀPIES

La Fundació Tàpies celebra el 30è aniversari amb aquesta mostra que recull obres de l’artista barceloní creades quan tenia trenta anys i es va convertir en l'artista que coneixem. Una col·lecció de 41 peces on més de la meitat són préstecs de museus internacionals i col·leccions particulars. Fins al 6 el juny.

10. 'Activistes per la vida'

ARTS SANTA MÒNICA

L'Arts Santa Mònica presenta una mostra de fotografies de Gervasio Sánchez. L'exposició recull imatges d'activistes de Guatemala i Hondures que arrisquen la seva vida per defensar els seus territoris de governs corruptes i grans empreses. Fins al 14 de març.