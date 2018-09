Un extraterrestre revoluciona el Teatre Borràs

“Ha arribat l’hora de poder riure’s de la corrupció”, afirma Fernando Trias de Bes per posar en context el seu primer text teatral. L’escriptor s’endinsa en un territori fins ara desconegut, el de les arts escèniques, amb una comèdia esbojarrada i esquitxada de ciència-ficció. El detonant de l’espectacle és un possible extraterrestre que les autoritats tenen retingut a l’espera que uns científics decideixin si és un alienígena o no. La decisió sembla un senzill exercici burocràtic que dona nom al muntatge -es titula El tràmit i s’estrena el 12 de setembre al Teatre Borràs-, però serà clau per fer aflorar els secrets més foscos dels protagonistes.

“L’extraterrestre és el tràmit en si. Podria haver sigut un boig o una persona amb poders sobrenaturals”, explica el director de l’obra, Martí Torras. Interpretat per David Bagés, l’ésser pren forma humana i es comunica en català, però té un tret que el fa diferent i perillós: és capaç de conèixer tot el passat d’una persona amb un simple gest. Aquest poder introdueix a l’espectacle un dels temes que Trias de Bes volia abordar, el de la propietat de grans quantitats d’informació privada que les xarxes socials absorbeixen dels seus usuaris. “L’extraterrestre és una mica com un llapis de memòria, pot saber-ho tot de tu en un moment”, assenyala Trias de Bes. Aquest fet fa sorgir situacions compromeses i petites corrupcions comeses pels científics que l’estudien i que interpreten Àlex Casanovas, Mònica Glaenzel i Xavier Serrano. Els experts, encapçalats per un oficial de l’exèrcit que encarna Manel Sans, treballen junts a la universitat i tenen una història passada que els farà la punyeta a l’hora de prendre una decisió sobre la naturalesa del nouvingut. “Es tracten temes diversos com, per exemple, fins a quin punt un científic pot copiar i publicar articles que ja existeixen sense que li passi factura”, explica Torres.

La corrupció aguanta el sistema

Malgrat el presumpte origen extraplanetari d’aquest ésser, El tràmit posa el focus en qüestions que afecten directament la vida humana. Trias de Bes diu que un dels objectius era “parlar de què passa a una societat quan la corrupció aguanta el sistema” i “retratar l’Estat com un gran pare que és, alhora, responsable d’aquest sistema injust”.

Les reaccions que podria tenir la ciutadania davant les pràctiques dubtoses dels científics es reflecteixen a l’escenari a través del personatge de Susanna Garachana, que dona vida a la dona de la neteja de les instal·lacions on té lloc el peritatge. “La Susanna representa la veu del poble i el públic s’hi identificarà de seguida”, afirma Torres, que espera “que la gent torni a casa pensant si, més enllà de la comèdia, aquesta situació podria estar passant avui”. Una altra de les peculiaritats del muntatge és el fet que tota la història transcorre en una única sala. “M’interessen les obres en què tot passa dins una habitació, perquè aleshores el joc creatiu és obligat”, subratlla Trias de Bes.

Amb El tràmit es posa en marxa la productora Greenlemon a l’àmbit teatral. L’empresa, creada per Trias de Bes i focalitzada fins ara en el camp audiovisual, eixampla els horitzons amb la intenció de nodrir les cartelleres teatrals. “Volem acostar el teatre a altres públics com, per exemple, els directius -diu Trias de Bes-. Ja tenim tancades algunes funcions corporatives amb empreses en què combinarem la formació i l’exhibició. Els directius tenen molt a aprendre del teatre, des de la gestió de talent fins a la direcció de persones i el treball en equip”.