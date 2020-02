De fàbrica textil a musical: La Marfà de Girona vol convertir-se en un referent en creació

Després de vuit anys dedicats a la formació, creació i divulgació musical, La Marfà de Girona vol fer un pas més. La direcció vol convertir l'equipament en un centre de creació musical d'àmbit nacional i, amb aquest objectiu, ha impulsat tres noves línies estratègiques: unes residències amb artistes internacionals, l'impuls d'una orquestra resident i un programa de tres coproduccions que començarà amb els espectacles de Pulmon Beatbox, ZA! i Cala Vento.

"Buscàvem de quina manera podíem oferir més serveis per ajudar els músics", ha explicat el coordinador de La Marfà, David Ibáñez durant la multitudinària presentació de la nova etapa que ha reunit múltiples artistes vinculats al centre. I, després de parlar amb diferents músics, els responsables de l'equipament van detectar tres àmbits en els quals tenien "camp per córrer".

D'una banda, un programa de residències de creacions musicals per promoure les col·laboracions entre artistes catalans i internacionals. Amb una beca de fins a 6.000 euros per projecte, el centre cedirà espais i finançarà l'estada de creació de cinc dies per a propostes inèdites o no estrenades de qualsevol estil de música, o per a projectes que impliquin la mobilitat artística i que necessitin desenvolupar el procés creatiu en format de residència.

Els primers artistes beneficiats han estat el bateria català Ramon Prats, la vibrafonista de Taiwan Yuhan Su i l'acordionista polonès Zbigniew Chojnacki. Entre el 21 i el 25 d'octubre de l'any passat tots tres van crear un projecte musical a la Marfà que ara portaran de gira fins a ciutats com Nova York. "És una oportunitat molt bona per treballar amb artistes de fora, i sense una beca no és gens fàcil poder treballar amb gent d'altres països i d'entorns musicals molt diferents", ha admès Prats, que també ha revelat que hi ha una discogràfica polonesa interessada en gravar el seu treball.

Potenciar el món de l'orquestra

La segona línia estratègica del centre és donar suport econòmic de 8.000 euros anuals a una formació orquestral de música moderna (big band) durant tres anys perquè "busqui el seu propi so i el seu llenguatge comú", segons ha apuntat Ibáñez, que també ha assenyalat que la Marfà es convertirà en l'espai d'assaig i de creació dels seleccionats. Un nou programa que vol donar resposta a una necessitat que han detectat després de col·laborar en projectes com la Black Music Big Band: una big band escola formada per joves d'entre 15 i 25 anys i especialitzada en música negra. "Ara tenim la Black Music Big Band junior, per a nens de 9 a 14 anys, però ¿què passa si algun dels grans vol continuar i ser professional? Aquesta iniciativa serà clau per poder fer aquests passos endavant", ha destacat el director de la Casa de la Música del Gironès, Jordi Planagumà. "És una manera de configurar un sistema d'orquestres que s'interconnectin i es retroalimentin, i que es normalitzi així el format orquestral en música moderna", ha afegit el coordinador de La Marfà. Les convocatòries per presentar propostes de residències i orquestres s'acaben el 31 de març.

Finalment, la tercera branca per potenciar la creació musical seran les coproduccions perquè "un dels reptes dels artistes és trobar acompanyament i finançament per crear un nou disc, projecte o espectacle", segons els impulsors.

La primera temporada s'estrena amb tres propostes "no convencionals i d'alt perfil creatiu": l'espectacle Flow (My Hip Hop Story), en el qual l'artista Pulmon Beatbox (Dani Lleonart) fa un peculiar repàs a la història del hip-hop; ZA! & La Transmegacobla, una proposta de rock experimental de la banda barcelonina i diversos músics de cobla que defineixen com "la Mediterrània distorsionada i psicodèlica" i que estrenaran en el festival Primavera Sound; i La comunidad, amb què el grup Cala Vento busca generar una sèrie de complicitats i col·laboracions amb altres músics locals i agrupacions de barri o de poble.

Tres noves línies estratègiques que busquen situar La Marfà a l'epicentre de les creacions musicals de Catalunya des de la seva seu situada a Girona, a les mateixes instal·lacions que anys enrere havien acollit una fàbrica tèxtil.