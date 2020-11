La façana de l''Eccehomo' de Palència es tornarà a restaurar

La comunitat de propietaris de l'edifici del carrer Major número 9 de Palència, en el qual hi ha l'escultura ja coneguda com l''Eccehomo' de Palència, restaurarà la façana i tot el relleu per "deixar-la bé", segons ha assegurat a Efe l'administrador de la finca, Miguel Peláez. La comunitat de propietaris ha demanat pressupostos i ha contactat amb Patrimoni, ja que l'edifici està protegit. "Quan arribi el vistiplau de Patrimoni es farà la reforma". El cap de l'escultura "tornarà al seu estat original", així com altres elements del relleu escultòric que s'han anat desprenent en els últims anys. La reforma es durà a terme a la primavera per evitar el clima extrem, que, segons les dues empreses consultades per la comunitat, "pot afectar el resultat final".

Peláez, propietari de Horve Administradors, també ha confirmat que des que es va constituir la comunitat de propietaris el 2011, després de la reforma de l'edifici per part de Caja Duero-España, "no s'ha dut a terme cap reforma de la façana". De fet, l'única obra realitzada, "sempre amb permís de Patrimoni", va ser el canvi d'una porta fa uns mesos. Altres actuacions, inclosa la de l'11 de maig de 2017, han consistit "únicament en la retirada de petits elements de la façana que s'han anat desprenent". Per això, Peláez ha assegurat que la polèmica restauració que ha donat lloc a l''Eccehomo' palentí és d'abans del 2011, quan la propietat de la totalitat de l'edifici era de l'entitat bancària, que hi tenia les oficines.