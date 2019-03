Una de les famílies més riques d'Alemanya donarà 9,7 milions d'euros a beneficència després de descobrir el seu passat nazi

Una de les famílies més riques d'Alemanya, els Reimann, ha anunciat que donarà 9,7 milions d'euros a entitats benèfiques després de descobrir que els seus avantpassats estaven estretament vinculats amb el règim nazi.

El diari alemany 'Bild' va publicar una investigació que va treure a la llum alguns crims dels seus antecessors. Albert Reimann i el seu fill Albert van utilitzar civils russos i presoners de guerra francesos com a treballadors a les seves empreses a Ludwigshafen durant l'època nazi (1933-1945) per augmentar-ne els beneficis. La família era antisemita, feia costat a Adolf Hitler i va arribar a finançar les forces armades SS, favorables al Tercer Reich. Els Reimann són els fundadors del conglomerat empresarial JAB Holding, que és avui propietari de diverses grans marques alimentàries del país.

Va ser la mateixa família qui va sol·licitar fa tres anys una investigació en profunditat sobre els lligams dels seus avantpassats amb el nazisme. Tots ells van quedar "sense paraules" i "avergonyits i blancs" quan van haver d'encarar els resultats de l'estudi, assenyala el portaveu de la família, Peter Harf. "Els dos empresaris van morir, però haurien d'haver anat a la presó", afegeix. Ells mateixos tenen intenció de fer públic l'informe quan conclogui, el 2020. "No hi ha res a passar per alt. Els crims són repugnants", consideren els Reimann. De moment no se sap a quins fins benèfics destinaran els diners.

La revista econòmica alemanya 'Manager Magazin' estima que la seva fortuna ascendia a 33.000 milions d'euros l'any passat (cosa que la situa com la família més rica del país), mentre que 'Bilanz' la situava en 20.000 milions d'euros.