La família Franco es farà càrrec del cos i descarta enterrar-lo al Pardo

Francis Franco, un dels nets del dictador espanyol Francisco Franco, ha afirmat que la família es farà càrrec del cos del seu avi després de l'exhumació del Valle de los Caídos i ha descartat que sigui traslladat al Pardo, on està enterrada la seva àvia Carmen Polo, per motius de seguretat. En una entrevista publicada aquest dissabte al diari 'La Razón', Francis Franco assegura que el govern espanyol exhumarà el seu avi "a les males", i va advertir que podria arribar a fer-ho "saltant-se la legalitat".

Preguntat sobre si la família recorrerà el procés administratiu per treure les restes mortals de Franco del monument, el net del dictador argumenta que "gastar diners contra un govern és perdre el temps, perquè si ho fan i l'exhumen seria un brindis al sol".

La família, afegeix, donarà una resposta "col·legiada" a l'exhumació amb les "al·legacions oportunes" un cop l'òrgan instructor del procediment obri el termini de 15 dies perquè els interessats puguin personar-se. També haurà de dir on volen traslladar les restes mortals de Franco, que no aniran a parar a la cripta del Pardo, on està enterrada la seva esposa, Carmen Polo. "On ella està enterrada no hi ha seguretat, el meu avi no pot ser enterrat allà. Avui en dia no es té en compte aquesta possibilitat", ha assegurat Francis Franco.



El net de Francisco Franco no creu que "ni el govern [espanyol] ni el 90% dels espanyols" vegi "urgència" en l'exhumació del dictador i reclama a l'executiu de Pedro Sánchez que, si creu que té raó, actuï "amb llum i taquígrafs" durant tot el procés. També explica que la família va remetre una carta a la comunitat religiosa que gestiona la basílica del Valle de los Caídos per comunicar-los que no autoritzaven l'exhumació.