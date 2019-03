Les famílies que volen desenterrar els familiars del Valle de los Caídos han pogut entrar a la cripta

Aquest març fa tres anys de la sentència que ordenava l'exhumació dels germans Lapeña del Valle de los Caídos. Sis famílies havien començat el procés judicial per aconseguir responsabilitats penals pels seus morts el novembre del 2012, però va acabar en una via morta. Un cop esgotada aquesta via, la família Lapeña va seguir la via civil i finalment un jutjat de San Lorenzo del Escorial va reconèixer el dret aexhumar els seus cossos el 2016. El procés va començar tard i amb polèmica per l'obstrucció del prior del Valle de los Caídos, a més de la prohibició de l'entrada als familiars quan els tècnics van accedir al temple l'abril passat.

Aquestes famílies, però, han seguit reclamant l'honor dels seus familiars, fins i tot davant del govern, segons una nota de l'advocat del cas, Eduardo Ranz. El novembre passat van ser al Palau de la Moncloa, d'on van treure el compromís de donar mostres d'ADN per a una futura identificació dels seus familiars a través del ministeri de Justícia (cosa que no havia passat abans en democràcia, segons el seu advocat), un nou informe tècnic i una visita a la cripta del Valle, on estan enterrats els familiars.

Les mostres d'ADN s'han extret aquest gener i febrer a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses i el 26 de febrer les famílies van veure l'evolució dels treballs dins la cripta del Valle de los Caídos. Per exemple, Mercedes Abril, que busca el seu pare, desaparegut el 22 de setembre del 1936 i a qui van traslladar des de la fossa comuna del cementiri de Calatayud, va poder tenir per primer cop un moment d'intimitat a prop de les restes del pare.