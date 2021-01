Ferran Adrià anuncia que el 2021 serà l'any de museïtzació d'El Bulli

La pandèmia no ha frenat el projecte de Ferran Adrià per convertir El Bulli en un gran museu de la gastronomia i la creativitat. L'espai de la Cala Montjoi, batejat com El Bulli 1846 en honor al nombre de plats que es van servir al restaurant, va agafant forma i Adrià espera poder-lo inaugurar aquest mateix any. "Una vegada acabades les obres, el 2021 serà l'any de la museïtzació d'El Bulli 1846", ha explicat el cuiner a través de les xarxes socials.

L'antic restaurant es transformarà en un laboratori d'innovació i en un espai expositiu amb les fites creatives i culinàries d'El Bulli. En un vídeo, Adrià mostra la maqueta del projecte i explica que va avançant i que ja tenen algunes peces col·locades. El cuiner ensenya "les famoses taules de pissarra" originals amb què se servien els plats, les pinces originals i els diferents tipus de culleres que van caracteritzar la gastronomia d'El Bulli. També explica que hi haurà una part del museu dedicada a la participació del restaurant a la Documenta de Kassel el 2007, una altra d'important amb totes les llibretes de creativitat que van servir per a les innovacions culinàries i una zona de focalitzada en el lligam entre la ciència i la cuina.

"S'han escrit més de 70 llibres d'El Bulli", exclama Adrià al vídeo, en què es veuen els volums preparats per ser exposats. Una altra part del museu recollirà la repercussió en la premsa que va tenir el restaurant arreu del món i també els congressos i els tallers que es van organitzar al llarg dels anys. El Japó tindrà protagonisme amb un espai concret. "Treballar amb ells va ser vital tant per a nosaltres com per a les relacions entre el Japó i l'Occident", afirma Adrià.

A més, el futur museu exposarà els nombrosos guardons que van reconèixer el restaurant, entre els quals hi ha els cinc premis com a millor restaurant del món. "És una mica pedant, però hi ha gent que no ho ha vist mai", reflexiona el cuiner. En total, l'espai expositiu d'El Bulli 1846 ocuparà prop de 4.500 metres quadrats i està pensat perquè "la gent en surti reflexionant sobre què és la innovació i la creació", diu Adrià. La segona part del projecte consistirà en reunir un equip de creatius i investigadors que s'establiran temporalment a El Bulli 1846 per innovar. De moment, ja s'han obert dues convocatòries per escollir les persones que en formaran part.