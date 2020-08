L'Ésdansa es reconverteix en un festival de quilòmetre zero pel coronavirus

Són pocs els festivals que han aconseguit surfejar els efectes de la pandèmia i seguir programant espectacles presencials durant aquest estiu. L' Ésdansa, el festival de les Preses (Garrotxa) que cada agost capta formacions d'arreu del món per mostrar el folklore internacional i local, s'ha vist obligat enguany a reinventar-se i a idear una edició quilòmetre zero. El festival ha convidat grups locals, ja que les restriccions de mobilitat impedien l'arribada de formacions d'altres països, i ha adoptat totes les mesures de seguretat establertes –distància de seguretat, reducció d'aforament, ús de mascaretes, localitats preassignades i registre de dades de contacte del públic– per poder portar a terme espectacles presencials que tindran lloc del 20 al 23 d'agost.

L'Esbart Rocasagna de Gelida inaugurarà la 38a edició de l'Ésdansa dijous a les deu de la nit amb l'espectacle A la panxa del bou, que revisita el conte del Patufet a través de la dansa. Entre les propostes destacades de l'edició d'enguany del festival hi ha l'estrena divendres de Totes, el nou treball de l'Esbart Manresà, que fa una mirada al moviment feminista. L'Esbart Ciutat Comtal i Jordi Molina Quartet presentaran el cap de setmana Baula, un muntatge en què música i dansa es connecten per crear múltiples formes plàstiques en el temps i l'espai.

Tradició i mirada contemporània

La coreògrafa Sara Cano presentarà Vengo!, una creació que parteix d'una cançó de tradició oral castellana i és un tribut al folklore vist des d'avui. La companyia Explica Dansa preestrenarà Tra, tra, tra, tradició, una coproducció entre el Mercat de les Flors, la Fira Mediterrània i Ésdansa que posa el focus en la dansa d'arrel tradicional i tindrà connexions via streaming. I els bascos Proyecto Larrua representaran Idi begi, un espectacle inspirat en les proves d'arrossegament de bous. El grup de dansa tradicional basca Elai Alai, de Portugalete, ha hagut d'anul·lar la seva presència al festival per culpa del coronavirus. La seva actuació, que havia de tenir lloc dissabte a la nit, serà substituïda per un espectacle del grup peruà Ritmos y Costumbres, instal·lat a Barcelona.

Alguns dels muntatges es podran veure a l'aire lliure (en espais com la plaça Major o el Parc de Pedra Tosca) i d'altres tindran lloc al Recinte Ésdansa, un espai tancat. Com que el festival s'ha vist obligat a reduir els aforaments, alguns espectacles tindran doble funció perquè així puguin arribar a més públic. També s'han reconvertit les Nits Ésdansa en concerts de petit format que tindran lloc a la plaça Major de les Preses amb grups com Marala i Els Tranquils. A més, a banda dels espectacles es faran activitats paral·leles, com ara la projecció de la pel·lícula Ventre blanc de Jordi Lara i la presentació ballada del segon volum del llibre Balls i danses del Pirineu.