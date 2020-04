El pla B del Festival Grec davant el coronavirus

La forma que adoptarà l'edició d'aquest any del Festival Grec és tota una incògnita. Les mesures de confinament decretades arran de la crisi del coronavirus han obligat, des de fa unes setmanes, a buscar alternatives a l'equip del festival, que cada any té lloc entre finals de juny i juliol a Barcelona. Ara per ara, el director del Grec, Francesc Casadesús, està treballant en un pla B perquè el festival es pugui celebrar d'alguna altra manera si la situació generada per la crisi sanitària del covid-19 impedeix fer-ho en la seva forma habitual.

"Tenim acordades dates amb teatres i festivals de Catalunya perquè els espectacles es puguin estrenar", explica Casadesús, que ha parlat amb FiraTàrrega, el Temporada Alta, la Fira Mediterrània de Manresa i diversos teatres perquè això sigui possible. D'aquesta manera, el Grec manté els compromisos amb totes les coproduccions nacionals i internacionals que havia establert. En total són 50 espectacles, dels quals més de 30 tenen participació catalana. Ara bé, el director del festival no preveu canviar-ne les dates: "O es fa al juliol o busquem un altre pla i que el Grec pugui transformar-se, ser diferent", assenyala.

La importància dels assajos al maig

Casadesús treballa aquests dies amb diverses hipòtesis, però subratlla que si els espectacles no es poden començar a assajar a principis de maig, "alguns no arribaran amb les condicions que corresponen". Per això, una altra alternativa seria presentar aquestes obres "en un format alternatiu" i representar-les ja acabades més endavant, en una segona data. També planteja la possibilitat que el Grec es pugui allargar fins a l'agost i que incorpori algunes de les produccions que els últims mesos s'han cancel·lat arran del coronavirus.

De moment, però, el festival prefereix esperar-se fins a finals de maig per anunciar la programació. "El Grec es farà, i aquesta decisió és ferma. Però ara mateix tenim diferents plans", afirma el director, que ara per ara també manté els compromisos amb espectacles internacionals. "Actualment no em consta cap anul·lació. La gent té ganes de venir a actuar, però haurem de veure si podran viatjar", diu Casadesús.

Una altra de les opcions que no descarta el festival és que se celebri revisant els aforaments. Casadesús explica que s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i que "sembla que els esdeveniments en què es pot controlar l'aforament sota certes mesures seran més possibles" que no pas "els concerts i festivals a l'aire lliure, on és més complicat". Per ara la prioritat, segons Casadesús, és "donar resposta a una situació d'emergència per salvar els artistes", encara que això vulgui dir "que el festival tingui una ocupació diferent" de la d'edicions anteriors. Tot plegat, però, són ara mateix escenaris possibles que es definiran entre principis i finals de maig. "No descarto que hi hagi un pla C, o un pla D, més endavant", afegeix el director del Grec, davant la incertesa que genera la crisi sanitària del coronavirus.