El Festival REC de Tarragona vol "eixamplar" la seva base social en la 17a edició

El Festival Internacional del Cinema de Tarragona, el REC, celebrarà la seva 17a edició del 4 al 10 de desembre. Aquest any el certamen presenta propostes adreçades a "eixamplar" la seva base social i arribar a tota la ciutadania, amb una ampliació d'horaris, espais i activitats per a tots els públics. Amb una vintena de pel·lícules i 40 activitats, el festival d'enguany porta 11 'opera prima' a competició, totes elles d'estrena a Catalunya, i quatre que es veuran per primer cop a l'Estat. Les projeccions es faran en diverses ubicacions de la ciutat, amb el Teatret del Serrallo com a novetat.

La inauguració oficial del certamen es durà a terme el 5 de desembre amb la projecció de 'No compteu amb els dits' (1967), del director català Pere Portabella. El film és un migmetratge experimental que data del 1967 i que compta amb un guió elaborat per Joan Brossa. El REC es presenta sota l'eslògan 'Aquesta ortiga no pica', una metàfora plantejada pels impulsors del REC. Aquesta planta, que és considerada popularment una mala herba, és un potent fertilitzant que estimula el creixement de plantes emergents, tal com resumeix el cartell d'aquesta edició.

En l'edició d'enguany es consoliden els espais professionals i es posa un èmfasi especial en el paper de les dones en l'audiovisual, a través de propostes artístiques i sessions de treball. En el programa també destaquen les ofertes per arribar a un nou públic, com les sessions vermuts i les propostes familiars sota l'etiqueta MiniREC. Aquest any, la proposta de llargmetratges que entren a concurs compta amb 11 pel·lícules, de les quals quatre són estrena absoluta a l'Estat: 'Severina', 'Club Europa', 'The starry sky above me' i 'Manifiesto'.

Un cicle per a realitzadores de qualitat

A banda d'aquests films, el programa del Festival REC 2017 ofereix més produccions que s'inclouen dins del cicle 'Women on fire', que agrupa primeres pel·lícules de realitzadores que destaquen per la seva qualitat. A més de les propostes prèvies, que s'han pogut veure durant el novembre a l'Auditori CaixaForum durant els dies del festival, també es podrà gaudir de fins a sis propostes noves, quatre de les quals participen a concurs. A més, fora de concurs es presentaran dues pel·lícules més, 'People that are not me' i 'The lure'.

Així mateix, durant els dies 5 i 6 de desembre es projectaran les pel·lícules 'Informe general' i 'Informe general II', dues propostes de Portabella que retraten la Transició, les primeres mobilitzacions ciutadanes i la seva evolució amb el pas dels anys, fins a finalitzar amb el col·lapse econòmic del 2008 i les protestes del 15-M. A més a més, també es projectarà 'Histeria de España', una proposta coordinada per Kikol Grau.

La cloenda del festival es durà a terme el dissabte 9 de desembre, a les deu de la nit. L'Antiga Audiència de Tarragona acollirà l'entrega de guardons a les pel·lícules premiades. S'hi projectarà també el film 'Lucy', de John Carry Lynch, una pel·lícula que s'estrena de manera oficial a Catalunya i que compta amb la participació de Harry Dean Stanton, que va morir al setembre.

Els preparatius del REC d'enguany no han quedat aliens de la situació política actual a Catalunya. De fet, el seu director, Xavier García Puerto, ha reivindicat aquest dimecres que "l'ambient enrarit s'ha notat una mica en el programa", però ha afegit que "en moments d'incertesa la cultura és l'espai on tothom es pot trobar i és allò que ens fa més humans". Amb 3.000 espectadors en l'última edició, el REC es planteja cap a on vol anar en el futur. A partir del 10 de desembre l'organització vol repensar el futur del certamen per no "adormir-se" i per garantir que el REC "continuï sent un referent".