La Fira Trapezi de Reus arriba el 23 d'octubre amb dos Premis Nacionals de circ

El festival de circ Trapezi torna del 23 al 25 d'octubre a Reus amb 30 espectacles en diferents espais de la ciutat. La Fira del Circ de Catalunya ha hagut de fragmentar la seva programació a causa de la crisi del coronavirus, segons recull l'ACN. Al maig va presentar virtualment les companyies i durant el juliol va celebrar les jornades professionals de manera semipresencial. Ara serà el torn dels espectacles oberts al públic, que s'han batejat com a Trapezi en viu. Els aforaments seran reduïts i els muntatges es repartiran en dos escenaris diferents per respectar les mesures de seguretat. Per poder accedir als espectacles gratuïts caldrà obtenir una invitació i les entrades de les funcions de pagament es podran obtenir a partir de dissabte a la web del festival.

651x366 Una imatge de la companyia Vaivén Circo. / VAIVÉN CIRCO / TRAPEZI Una imatge de la companyia Vaivén Circo. / VAIVÉN CIRCO / TRAPEZI

Dins de les produccions d'aquest any hi podrem trobar l'espectacle Mentir lo mínimo de la companyia Alta Gama, que busca l'experiència col·lectiva a través del diàleg entre els intèrprets i el públic. La fira també comptarà amb dos guanyadors del Premi Nacional de circ. D'una banda, Vaivén Circo, guardonats el 2016, que presentarà Esencial. D'altra banda, el 24è Circ d'Hivern de l'Ateneu Popular 9 Barris, guanyadors del Premi Nacional de circ el 2019, presentaran Sopa i el que el vent no s'emportà, que explora la dinàmica familiar entre diverses generacions durant un seguit de dinars de Nadal.

Un altre plat fort d'aquesta edició serà Dèja vu, de la companyia de Manolo Alcántara, que parla de la distància entre els somnis i la realitat. L'acte de clausura anirà a càrrec de la companyia Pistacatro i la seva Orquestra de Malabares, amb un espectacle que fusiona la música i el circ gràcies a una banda municipal i sis malabaristes.