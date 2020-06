El Grec anul·la la compra d'entrades a més de 1.100 persones per una disfunció en la venda virtual

"Tenim un alt nombre de peticions. Esperi o intenti-ho més tard". Divendres passat a les nou del matí va començar la venda d'entrades del festival Grec i, al cap de pocs minuts, aquest missatge ja apareixia constantment a la pàgina web. El portal, gestionat per l'empresa Sicomoro, va estar col·lapsat durant més de 12 hores perquè, segons el festival, més de 16.000 persones van intentar accedir-hi de manera simultània i la demanda va ser set vegades superior a la de l'any passat.

Tres dies més tard alguns usuaris que havien aconseguit adquirir entrades han vist com se'ls retornaven els diners. "M'han enviat un correu electrònic que diu que se'm feia la devolució perquè el procés no havia finalitzat correctament", explica una usuària que havia comprat quatre entrades per a quatre espectacles. Ara les localitats per a alguns muntatges –com A tocar!, del Baró d'Evel; The scarlet letter, d'Angélica Liddell, i el díptic de Peeping Tom– ja estan exhaurides i no té cap manera de poder-los veure.

"Quan vaig aconseguir comprar-les divendres vaig comprovar al banc que me les havien cobrat i vaig donar per fet que les tenia. Avui m'han tornat els diners i ja no queden entrades per a l'espectacle que volia", assenyala un altre comprador que s'ha trobat en la mateixa situació. "Sembla que el servidor del festival no estava prou preparat. Hauria entès que en deu minuts s'haguessin esgotat, com passa per exemple amb un concert de la Rosalía", diu. En la mateixa línia, l'altra usuària admet que "si les entrades s'haguessin exhaurit en una hora, tothom ho hauria entès i hauria sigut una gran notícia, però ara la notícia és que molta gent està enfadada per un sistema de vendes insuficient".

'Overbooking' als espectacles més demanats

El mal funcionament del sistema de venda ha afectat 1.174 persones que durant divendres van comprar les entrades i ara han vist com es quedaven sense tiquets i se'ls retornaven els imports. "El servidor va haver de sostenir pics de més de 16.000 persones intentant fer una compra simultània alhora. Això va provocar que un nombre elevadíssim de gent estigués realitzant el pagament de manera simultània sobre una mateixa localitat, fent accions en paral·lel que el sistema no va poder discriminar per la saturació", explica l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).

Aquesta situació d' overbooking es va generar, sobretot, en els espectacles A Tocar!, del Baró d'Evel; Möbius, de la Compagnie XY; The scarlett letter, d'Angélica Liddell; el díptic de Peeping Tom i Sonoma, de La Veronal, com també els concerts d'El Pot Petit, Els Amics de les Arts, La Veronal, Manel, Möbius, Pepping Tom, Sílvia Pérez Cruz i Stay Homas. L'ICUB assegura que tots els afectats han rebut les devolucions corresponents i que està estudiant ara possibles opcions per esmenar el greuge, que s'oferirien a aquests usuaris de cara al Grec del 2021.

"Quan es va detectar el problema es va aturar de seguida la venda pel canal en línia per assolir l'estabilitat del sistema", assenyala l'ICUB. Això va provocar que moltes persones optessin per adquirir les entrades de manera presencial a l'únic punt de Barcelona on es venen, l'oficina Tiquet Rambles. Allà es va fer una llarga cua d'usuaris i, com que anava molt lenta, l'ICUB va optar per no obrir la venda virtual fins a dos quarts de nou del vespre. Durant tot el dia es va treballar "per ampliar el servidor i poder assumir aquests pics de demanada en el marc d'una oferta limitada". També "es van implementar millores i es va separar la part de taquilla de la de consulta d'espectacles", subratlla l'ICUB.

L'ICUB estudia si hi ha hagut negligència

L'empresa que gestiona la venda virtual d'entrades del Grec, Sicomoro, va escollir-se a través d'un concurs públic. En l'oferta presentada al concurs, Sicomoro deia que el temps màxim de resposta davant una incidència crítica seria de cinc minuts i el primer diagnòstic de 45 minuts, però el col·lapse de divendres es va allargar durant tot el dia. Ara l'ICUB està avaluant si el temps de resposta de l'empresa s'ajusta o no al contracte.

"Cal estudiar bé la detecció de la disfunció, la realització del diagnòstic i la celeritat en el temps de reconducció del problema", asseguren. La institució ha encarregat un informe als seus serveis informàtics per veure si hi ha hagut negligència per part de l'empresa. Fins que no hi hagi hagut un procés de revisió tant tècnic com jurídic, expliquen, no poden valorar si estableixen mesures sancionadores cap a la companyia. L'ICUB assegura que la web ja funciona correctament i es poden comprar entrades sense incidències.