Més de 50 clowns reivindicaran l'ofici al 7è Festival Internacional de Pallasses

El setè Festival Internacional de Pallasses s'havia de fer al juny, però la pandèmia ho va impedir. Finalment tindrà lloc de l'1 al 4 d'octubre a Sant Esteve de Palautordera i comptarà amb la participació d'una seixantena de pallasses catalanes que reivindicaran l'ofici des de l'escenari. "Volem donar visibilitat a les pallasses i engrescar dones perquè s'animin a fer aquesta professió, que és molt gratificant", afirma la impulsora i directora del festival, Montserrat Trias.

L'organització ha hagut de cancel·lar algunes propostes internacionals –com l'actuació de l'argentina Lila Monti–, però ha aconseguit mantenir les funcions de la clown nord-americana Laura Herts, un dels principals reclams de l'edició. També hi actuaran la belga Rachel Ponsonby amb Cirko Flora i la suïssa Jessica Arpin, que farà acrobàcies amb bicicletes. La inauguració del festival anirà a càrrec de la companyia Aérea Teatro, que oferirà un espectacle musical "d'humor idiota".

Durant tots els dies del festival, la companyia argentina Teatro Sobre Ruedas oferirà espectacles de petit format en dos espais. La companyia Iluya estrenarà Jet Lag, un muntatge de teatre no convencional, i Les Pedettes Varietés hi seran amb dues propostes: Jo vull ser... i Cabaret Golfo. A més, Pepa Plana hi portarà el seu espectacle de clown clàssic Veus que no veus. Las Kakofonikas tancaran el festival amb La inauguració, una obra protagonitzada per tres pallasses i una font.

La pandèmia ha obligat aquest any a fer les actuacions en espais delimitats, seguint els protocols, amb públic reduït (un màxim de 150 persones a l'espai més gran) i reserva prèvia. A més, no es programaran espectacles de participació, cercaviles ni espectacles itinerants. I les entrades s'hauran de comprar anticipadament.

A banda de les representacions, el festival servirà per generar converses sobre l'ofici de pallassa i el sector de les arts escèniques. "És important generar un espai de trobada al festival per poder compartir inquietuds i intercanviar experiències i coneixements", explica Trias. Per això el festival ha organitzat cursos i formacions artístiques que la directora defineix com "un fòrum de la comicitat".