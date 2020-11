El festival El Més Petit es reinventa en temps de covid

El Festival El Més Petit celebrarà la 16a edició del 14 al 29 de novembre siguin quines siguin les restriccions sanitàries. Per això ha ideat una secció digital, El Més Petit als Núvols, que comptarà amb tres propostes artístiques de nova creació i tallers de formació per "no deixar els nens sense les arts escèniques", segons ha explicat la directora del festival, Eulàlia Ribera.

Cuc, d'Animal Religion, és una acció col·laborativa que es podrà seguir a les ciutats que participen en el festival. L'horitzó de Latung La La, de David Ymbernon, és una cocreació de continguts artístics a través de Zoom. I Big Bouncers presenta Expandint la jungla, amb una pel·lícula i tres càpsules de joc que la complementen.

El festival també oferirà el V Encontre Internacional d'Arts per a la Primera Infància. Es farà del 20 al 21 de novembre i comptarà amb conferències de professionals d'arreu del món. Pel que fa a les propostes de formació, hi haurà dos tallers, Mestres que es mouen i Artistes que es mouen, que aniran a càrrec de Montse Roig, Marina Cardona, Omar Meza i Dalija Acin.

Si bé la pandèmia del coronavirus ha posat un interrogant a gran part de la programació cultural del país, el festival El Més Petit manté la presencialitat. Ribera ha explicat que ho tenen "tot a punt per si, finalment es poden portar a terme". Si la situació ho permet, El Més Petit oferirà 59 funcions i 8 tallers a Barcelona, Sabadell, Igualada, Lleida, Olot, Benicàssim, Sant Cugat del Vallès, Tordera, Granollers, Viladecans i Montcada i Reixac.

Si es pot garantir la presencialitat, està previst que s'estreni Söns, una coproducció amb la companyia Pels Més Menuts, plantejada com una experiència sensorial per als més petits de casa. Inspira Teatre, David Ymbernon, Silver Drops, Animal Religion, Big Bouncers i l'Associació Blink Flash són altres de les companyies amb presència al festival. Maduixa Teatre, del País Valencià, Da.te Danza, d'Andalusia, i l'asturiana Zig Zag Danza també hi participaran.

El preu de l'entrada en línia serà el mateix que el de les activitats presencials. Segons Ribera, "s'ha de fer valdre la feina dels artistes, i aquesta és una de les maneres".