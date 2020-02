El Festival Oui! importa teatre francès per posar-se en la pell de persones immigrants

El teatre que es representa a l'altra banda dels Pirineus no és aliè als espectadors catalans. Sota aquesta premissa se sustenta el Festival Oui! de teatre en francès, que importa creacions del país veí, i que se celebra a Barcelona del 4 al 16 de febrer. El festival arriba a la quarta edició amb una programació diversa amb la immigració com a temàtica principal. En total es representaran vuit espectacles als escenaris d'espais com l'Institut Francès de Barcelona, Dau al Sec, El Círcol de Badalona i l'Institut del Teatre.

"Volem donar a conèixer el teatre contemporani que està triomfant a França. El festival és una oportunitat perquè es pugui veure a Catalunya", explica una de les directores del Oui!, Mathilde Mottier. Aquest any han programat espectacles que aborden les experiències migratòries com Gibraltar, de Guy Giroud, basat en una història real i protagonitzat per un jove que vol marxar a Europa i un que ja ho ha fet i no hi vol tornar. Sobre la mateixa temàtica, Céline Brunelle portarà a escena My Calais story, en què reflecteix el seu recorregut personal amb immigrants de Calais, mentre que Alexandra Badea i Vincent Dussart viatjaran fins a l'Àfrica Occidental per explicar l'experiència de tres sociòlegs en un programa humanitari amb Je ne marcherai plus dans les traces de tes pas.

Una altra de les propostes més atractives del festival és Onysos le furieux, una peça protagonitzada per Bruno Ladet que ha rebut quatre premis P'tits Molière 2019. També ha triomfat als escenaris francesos Je vole... et le reste je le dirai aux ombres, una peça que es posa a la ment d'un home que va entrar al ple d'un ajuntament i va disparar contra la gent que hi havia. En l'àmbit familiar, el Festival Oui! ha programat Bonnes ondes, un espectacle sobre l'assetjament escolar, i Llop le loup, un muntatge per a públic a partir de tres anys. A més, per primera vegada el festival ha fet l'exercici invers i ha traduït al francès una obra catalana, Sé de un lugar d'Iván Morales. El muntatge es representarà en francès a la Nau Ivanow.