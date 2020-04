Edimburg segueix el camí de Glastonbury i Bayreuth i cancel·la els festivals de teatre i del llibre

El Festival de Glastonbury, al Regne Unit, va anunciar el 18 de març que a causa del coronavirus cancel·lava l’edició del 2020, que havia de celebrar-se del 24 al 28 de juny. "Esperem que la situació hagi millorat a finals de juny", deien els organitzadors del festival, Michael i Emily Eavis, que tanmateix recordaven que no podien tenir treballant aquests mesos tota la gent que cal per "construir la infraestructura necessària per acollir més de 200.000 persones" als prats on se celebra un dels grans esdeveniments musicals del món des de fa 50 anys.

Dimarts va ser Bayreuth, d'acord amb els governs alemany i bavarès, el que va decidir suspendre la gran cita wagneriana prevista del 25 de juliol al 30 d’agost. En aquest cas les raons eren diverses: per una banda, la incidència prou greu del covid-19 a Baviera; per una altra, la impossibilitat de tirar endavant els preparatius de la nova producció de L'anell del Nibelung que havia d'estrenar-s'hi, i, finalment, la mateixa naturalesa del teatre de Bayreuth, que dificulta la distància social entre el públic.

I aquest dimecres una altra gran cita de l’estiu cultural europeu ha optat per evitar riscos sanitaris: per primer cop en més de setanta anys, el Festival de Teatre d’Edimburg no es podrà celebrar, a causa de la crisi provocada pel coronavirus. Més de quatre milions de persones i 250.000 artistes s’apleguen tradicionalment al festival, però també en les altres quatre manifestacions culturals que tenen lloc a la capital escocesa: el Book Festival, el Fringe Festival i el de tatuatge. L’impacte econòmic per a la ciutat pot ser devastador. Càlculs fets per a l’edició de l’any passat indiquen que les diverses manifestacions culturals van aportar a l’economia local més de 1.100 milions d’euros.

Incertesa a Europa i decisions ajornades fins al maig

La decisió de cancel·lar presa a Glastonbury, Bayreuth i Edimburg de moment és minoritària entre els festivals europeus. El Primavera Sound ha ajornat fins a finals d’agost i principis de setembre les edicions de Barcelona i Porto, però ara com ara la gran majoria de festivals mantenen les dates previstes; per exemple: Roskilde (Dinamarca), del 27 de juny al 4 de juliol; Montreux (Suïssa), del 3 al 18 de juliol; Avinyó (França), del 3 al 23 de juliol; Mad Cool (Espanya), del 8 a l’11 de juliol; Melt (Alemanya), del 17 al 19 de juliol; Tomorrowland (Bèlgica), del 17 al 19 i del 24 al 26 de juliol; Salzburg (Àustria), del 18 de juliol al 30 d’agost; Sziget (Hongria), del 5 a l’11 d’agost, i Reading (Regne Unit), del 28 al 30 d’agost, entre d’altres.

És el mateix que passa a Catalunya, on els festivals previstos a partir del juliol mantenen les dates (Grec, Rock Fest, Canet Rock, Vida, Cruïlla, Bioritme, Cap Roig, Porta Ferrada, etc.), i els que es fan o comencen al juny, com el Sónar i el de Pedralbes, treballen amb la possibilitat de l’ajornament. Alguns, com el de Peralada, han ajornat la presentació de bona part de la programació. D'altres, però, han cancel·lat, com el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que aquest dimecres ha informat de la suspensió de la desena edició, que havia de celebrar-se del 3 de juliol al 23 d'agost. I també n'hi ha que havien de fer-se entre el març i el maig i s'han reprogramat: com el Festival de Jazz de Vic, que ha passat del maig a la tardor (del 8 al 18 d'octubre), i l'Strenes de Girona, que després d'haver d'anul·lar els concert de març ha muntat un Strenes postquarantena del 26 de juny a l'11 de juliol. En qualsevol cas, tot dependrà de l'evolució de la pandèmia i de les mesures preventives que es prenguin un cop acabi el confinament.

"Tot a punt" al Grec

Les decisions definitives sobre la majoria d'ajornaments i cancel·lacions segurament es prendran a finals d’abril i principis de maig. Tanmateix, Glastonbury, Bayreuth i Edimburg marquen un camí, i de fet ja estan afectant els equips directius de molts festivals. El director del Grec, Francesc Casadesús, explica que ho tenen "tot a punt" per celebrar el festival d'estiu de Barcelona al juliol i l'agost, però que esperaran fins a finals d'abril per decidir si es pot fer, s'ha de cancel·lar o s'ha de buscar una fórmula alternativa. De la mateixa manera, de moment es mantenen totes les produccions previstes per al Grec i si finalment no s'estrenessin, el festival en pagaria igualment les ajudes. "Esperarem un mes per veure com ha evolucionat el virus i què ens recomanen les autoritats sanitàries abans de prendre una decisió", diu Casadesús.