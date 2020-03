Els festivals musicals catalans arriben als dos milions d'espectadors el 2019

Més esdeveniments, més públic i més inversions en el sector. Fins a 2 milions de persones van passar pels 250 festivals musicals que l'any passat van rebre ajudes del departament de Cultura de la Generalitat. Són dades presentades per la consellera Mariàngela Vilallonga, que s'ha mostrat "molt satisfeta" per la bona salut del sector. En l'increment general, que suposa un 4% més que el 2018, destaca especialment l'augment d'alguns festivals com el Cruïlla, que ha guanyat un 103% més de públic, l' Anòlia d'Igualada, amb una pujada del 70%, i l'Ítaca de Girona, amb més d'un 40% de nous espectadors respecte a l'anterior edició.



Els festivals que van rebre aportacions públiques estan presents en totes les comarques del territori català. "Són un dels orgulls de les nostres viles", explica Vilallonga, que recorda que els festivals musicals són "un incentiu" per a l'economia pels llocs de treball que s'hi generen i l'efecte crida en el turisme cultural. En aquest sentit, cal destacar esdeveniments com el Sónar i el Primavera Sound , festivals globals als quals assisteix un gran nombre d'espectadors de fora de Catalunya, un 48% en el cas del festival de música electrònica i fins al 60% en el de música indie , que torna a ser l'esdeveniment amb més assistència acumulada: 220.000 espectadors. La gran majoria d'esdeveniments se celebren entre els mesos de juny i setembre. Per a Francesc Vilaró, secretari general del departament de Cultura, el sector necessita una "distribució millor sense perdre tot el que es fa a l'estiu".

Els ajuts, que sumen 5 milions d'euros, es reparteixen de diverses maneres segons el tipus d'esdeveniment. L'ajut més habitual és el que reben els festivals del programa Música Viva, en què es bonifica

la presència de dones, nous talents i obra en llengua catalana. Com ha reconegut la consellera, es premien aquests elements perquè se'ls vol protegir: "Són eixos en els quals hem de treballar més. Institucions i organitzadors hem d'anar-hi junts". Finalment, la Generalitat també ha analitzat les dades dels festivals de músiques d'arrel, que l'any passat van incloure 25 cites amb una dada

preocupant

pel que fa a la paritat: només en el 15% dels 567 concerts de cultura popular hi actuaven dones.