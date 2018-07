Un fons d'inversió entra al Sónar

Pocs dies després que transcendís que el Primavera Sound havia venut una participació al fons d'inversió The Yucaipa Companies, el Sónar ha anunciat que també ha fet la mateixa operació. La nord-americana Providence Equity Partners, a través de Superstruct Entertainment, ha formalitzat la compra d'una part de l'empresa organitzadora del festival barceloní per un preu no revelat. Això permetrà al Sónar accelerar el seu creixement internacional, segons apunta 'Expansión'.

El festival va assolir en l'última edició els 126.000 assistents de 119 països i va batre rècord. El 2019 el festival se celebrarà un mes més tard, del 18 al 20 de juliol.