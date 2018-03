'La forma del agua' triomfa als Oscars

'La forma del agua' s'ha proclamat la gran triomfadora de la 90a edició dels Oscars. La pel·lícula del mexicà Guillermo del Toro s'ha emportat el premi a la millor pel·lícula, direcció, direcció artística i música, superant els tres premis de 'Dunkerque' i els dos de la seva gran rival 'Tres anuncios en las afueras', 'Blade Runner 2049', 'Coco' i 'El instante más oscuro'. Aquest any no va haver confusió i Warren Beatty va pronunciar sense incidents el nom de la pel·lícula guanyadora. La gala va ser reivindicativa, àgil i gairebé sense sorpreses. Una edició sense moltes anècdotes per als resums de l'endemà però més entretinguda per als espectadors.

Després de llegir en broma la targeta del premi a la millor pel·lícula per assegurar-se que realment deia 'La forma del agua', Del Toro va dedicar l'Oscar als cineastes joves "que ens ensenyen com s'han de fer les coses" i va reivindicar el poder del cinema fantàstic per parlar de la realitat: "Tots aquells que somien en fer servir el poder de la fantasia per parlar del nostre món, us vull dir que es pot fer. Això és una porta: manteniu-la oberta". Abans, el mexicà va recollir el premi a la millor direcció. "Sóc un immigrant, com Alfonso i Alejandro, com Gael i Salma, com molts de vosaltres, i en els últims 25 he viscut en un país que és només meu –va dir–. Hi ha una part aquí, una altra a Europa i una altra a tot arreu. La nostra indústria esborra les línies de la sorra, i no hem de deixar de fer-ho, sobretot ara que el món ens diu que les fem més profundes".

Els premis interpretatius van seguir el guió previst fil per randa en una de les edicions amb menys emoció dels ultims anys: Gary Oldman va guanyar l'Oscar al millor actor per 'El instante más oscuro', Allison Janney el de millor secundària per 'Yo, Tonya' i Sam Rockwell i Frances McDormand el de millor actor secundari i millor actriu per 'Tres anuncios en las afueras'. McDormand va fer l'agraïment més sonat, demanant a les dones nominades que s'aixequessin. “Tenim històries que explicar i projectes que finançar. No vingueu a parlar amb nosaltres aquesta nit a les festes. Truqueu-nos d'aquí un parell de dies a les vostres oficines. Ajudeu-nos a explicar les nostres històries”.

Els Oscars van fer justícia amb Roger Deakins: després de les seves 14 nominacions, el director de fotografia va guanyar la seva primera estatueta pel seu treball a 'Blade Runner 2049'. I també va fer història James Ivory emportant-se el premi al millor guió adaptat per 'Call me by your name', convertint-se als 89 en el guanyador de més edat d'un Oscar. I l'Oscar al millor guió original no va ser per a cap de les grans favorites de la nit; seguint la tradició d'aquesta categoria de premiar la nominada més 'indie', l'estatueta va ser per a 'Déjame salir'.

'Coco' es va endur l'Oscar al millor film animat que tenia a la butxaca i també el més disputat premi a la millor cançó per 'Remember me'. Però un dels premis més ovacionats de la nit va ser l'Oscar a la millor pel·lícula per al film xilè amb coproducció catalana Una mujer fantástica, un melodrama protagonitzat per l'actriu transsexual Daniela Vega. L'Oscar al millor documental no va ser per a la favorita 'Last men on Aleppo' sinó per a Icarus, producció de Netflix sobre l'escàndol del dopatge esportiu de Rússia. I la campanya en contra de Kobe Bryant per les acusacions de violació no va afectar el curt 'Dear Basketball', Oscar al millor curt animat.

Kimmel, sense arriscar

“L'estatueta de l'Oscar és la classe d'home que necessitem a Hollywood: Sempre té les mans a la vista, no diu mai res inapropiat i no té penis”. El monòleg de Jimmy Kimmel va marcar el to polític i relaxat de la gala, abordant el ridícul final de l'any passat des del primer minut (“Aquest any, quan sentiu el vostre nom, no us aixequeu de seguida. Espereu un moment. No volem que torni a passar 'allò'”). Va etzibar-li a Trump (“li van encantar els primers tres quarts de 'Déjame salir'), al masclisme de Hollywood (“Recordo l'època en què els estudis no creien que una dona o un negre no podien protagonitzar un film de superherois. Era fa sis mesos”) i va bromejar amb la joventut de Timothée Chalamet (“Pobre, s'està perdent 'La Patrulla Canina') i amb la maduresa de Christopher Plummer (“Christopher, com és Lin Manuel Miranda comparat amb el veritable Alexander Hamilton?”).

Hàbil, Kimmel va incorporar el discurs del #MeToo a la repassada dels nominats (“L'any en què els homes van cagar-la a fons, les dones es van començar a enrotllar amb els peixos”) i va tocar tots els punts de l'agenda sense ferir sensibilitats, mantenint sempre a ratlla la mordacitat. L'únic risc que es va permetre va ser reunir un grapat d'estrelles i treure-les del Dolby Theater durant la gala per sorprendre el públic del Chinese Theater, el cinema de la cantonada, un homenatge de Hollywood als espectadors de les pel·lícules que funcionava més en la teoria que en la pràctica.

Però més que en les bromes, la reivindicació va estar més present en el fragment dedicat al #MeToo que van presentar tres Ashley Judd, Annabelle Sciorra i Salma Hayek, tres de les víctimes de Harvey Weinstein. Venint d'elles, la reclamació de “diversitat, igualtat i inclusió” era molt més que paraules. Amb l'actor Wes Studi, els Oscars van matar dos pardals d'un tret: veterà de Vietnam, va presentar un homenatge als soldats americans i va pronunciar unes frases en la seva llengua, el cherokee.