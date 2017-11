El fotògraf de la joventut del Bamako postcolonial

“Una festa sense el Malick era una festa de losers ”, sentencia una de les mediadores culturals de la retrospectiva Malick Sidibé, Mali Twist, que la Fundació Cartier per a l’Art Contemporani de París acull fins al febrer. El 1995, aquesta fundació ja va dedicar a Malick Sidibé (Soloba, 1936 - Bamako, 2016) la seva primera exposició monogràfica fora de l’Àfrica. Ara, en una mena d’homenatge post mortem al fotògraf malià, desaparegut l’abril passat als 81anys, exposa més de 250 fotografies en blanc i negre, marca de la casa de l’artista.

Alguns l’han batejat com “l’ull de Bamako”, d’altres com “el cronista de la joventut” d’un país que bullia d’efervescència desprès de guanyar la independència del Sudan francès l’any 1960. De fet, Sidibé, que llavors tenia 25 anys, va comprar el seu primer material de laboratori fotogràfic a un militar francès que operava al país. Dos anys més tard va fundar el seu propi estudi de fotografia, l’Studio Malick, al barri de Bagadadji de Bamako. Era “l’únic lloc il·luminat” de la zona, explicava el mateix Sidibé al comissari de l’exposició, André Magnin. Es van conèixer in situ el 1992 mentre Magnin buscava un altre fotògraf, Seydou Keïta, llavors també desconegut. Avui tots dos són considerats com un tresor nacional.

“Davant el meu estudi sempre hi havia molt d’ambient” perquè “havia col·locat un gran rètol” il·luminat amb el nom del taller. Treballava “fins les deu o les onze de la nit” i era llavors quan me n’anava als clubs amb la bicicleta “fins les cinc del matí”, detallava Sidibé, que se servia del flaix de la càmera per anunciar la seva arribada a les festes. Els joves de Bamako es reagrupaven en locals com Les Spotnicks, Les Chats Sauvages, Les Beatles i Les Chaussettes Noires. Sense descobrir cap misteri, utilitzaven els noms dels seus ídols per als clubs de l’època, que l’exposició recompta fins a 58. No fallaven els nois amb pantalons de campana i plataformes fruit de l’estètica occiental de l’època, però també es bevia de la subcultura dels zazús. “Sidibé era tímid, no ballava, però li agradaven molt les festes, l’ambient i la música”, explica Magnin.

Les nits de música i ball

És gràcies a la música, precisament, que la joventut de l’època es va alliberar, explica Sidibé en el documental Dolce vita africana de l’angloitaliana Cosima Spencer, que es pot visionar al complet en l’exposició. El fotògraf va immortalitzar en una d’aquestes nits la icònica Nuit de Noël, que també s’exposa a la retrospectiva. “És una fotografia que m’encanta”, acostumava a dir el malià d’aquest retrat de dos adolescents que va fer el 25 de febrer del 1963, la vigília del Ramadà, durant una festa al Happy Boys Club al barri de Missira de Bamako. La revista americana Time va considerar aquesta imatge, on es pot veure com el germà d’una noia li ensenya a ballar twist, amb els peus descalços, una de les 100 fotografies més influents de la història.

L’especificitat d’aquesta mostra és que, per primera vegada, s’exhibeixen al públic 27 retrats inèdits, tots ells fets entre els anys 60 i 70, congregats a una de les grans sales de la Fundació. Retrats frontals i de perfil en primer pla, majoritàriament de joves sols o en parella, però també plans sencers en grup, com la fotografia on hi ha cinc malians que comparteixen tamboret i mirada penetrant a parts iguals. Aquesta trentena de retrats inèdits es troben a la mateixa sala on hi ha una reproducció a mida real de l’estudi de Sidibé que “està funcionant molt bé”, expliquen a l’ARA des de la Fundació. El resultat es pot veure a les xarxes socials, una altra manera -a través de l’egolatria- de fer parlar de la retrospectiva. En testimonien dues noies que s’emproven barrets i ulleres de sol de l’època davant un mirall de peu abans de posar per l’amiga que li ha tocat retratar-les amb l’ smartphone. Certament més fàcil d’utilitzar, però sense l’encant de l’Agfa 6x6 o la Foca Sport 24x36 que utilitzava Sidibé.

Mentrestant, sona M’bifé blues del duo Amadou & Mariam, que encapçala la llista de cançons que Magnin i l’escriptor i professor també malià Manthia Diawara han creat exclusivament per a l’exposició. El fil musical està compost a base de música de Boubacar Traoré, Orchestra Baobab, James Brown, Buena Vista Social Club, Jacques Dutronc, Joe Cocker i Jimi Hendrix, entre molts d’altres.

Precisament, un dels retrats que s’exposen a la Fundació és la d’un jove, “admirador de Hendrix” -tal com es pot llegir en el peu de foto, escrit a mà pel mateix Sidibé-, amb un vinil de l’àlbum Are you experienced del guitarrista nord-americà. Sidibé sembla que es divertia (quan és què no ho feia?) escrivint les descripcions de les seves fotografies. En un altre retrat, on es pot veure un noi assegut en una cadira en plena nit, Sidibé escriu sota la imatge: “no és culpa meva”. La cara del jove resta invisible per culpa de la foscor de la nit i el blanc i negre dels rodets de Sidibé. Definitivament, el fotògraf malià no va perdre mai ni l’ull ni el somriure.