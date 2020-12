Vida i obra de Beethoven units en un concert virtual

La Fundació La Caixa celebra el 250è aniversari del naixement de Beethoven amb un concert aquest dimecres. Beethoven 250 repassa la biografia del compositor a través de tres actors que narren la seva vida i compta amb una orquestra de 58 músics, 48 coristes i la direcció musical de Josep Pons, director de l'Orquestra Simfònica del Liceu. El concert es podrà veure a través de l' Àgora del CaixaForum.

El concert commemoratiu recorre detalls de la vida de Beethoven i posa en context algunes de les seves obres més importants, com les simfonies Cinquena i Novena , el Clar de lluna o la Pastoral. Egmont, basada en l'obra de Goethe, és la peça que dona inici al concert i que transmet l'esperit lluitador del compositor. "Beethoven ens continua sorprenent perquè parla de valors universals. Al centre de la seva obra hi ha l'ésser humà", diu Pons. Per la seva banda, la directora adjunta de l'entitat, Elisa Durán, ha explicat que l'objectiu del concert és "contribuir al benestar de les persones a través de la música".

El repertori mostra els inicis de Beethoven, les seves dificultats, el seu trasllat a Viena i el seu virtuosisme. Segueix amb els problemes d'oïda que va començar a patir el compositor alemany i la seva fascinació per la natura, que es pot veure a la Pastoral, on Beethoven recrea escenes de la vida campestre. El concert acaba amb el Concert de piano núm. 5, conegut popularment com a Emperador, i amb la fraternitat que es mostra a la Novena simfonia amb l' Himne de l'alegria.

La idea i el guió han anat a càrrec d'Albert Gumí i David Puertas, i Anna Llopart s'ha ocupat de l'escenografia i la direcció escènica. L'Orquestra Simfònica Camera Musicae, els cors Barcelona Ars Nova i Cor Madrigal i els solistes Marta Mathéu, Anna Tobella, David Alegret i Josep-Ramon Olivé hi han col·laborat. Xavier Ruano, Borja Espinosa i Quim Àvila han fet de narradors i ha comptat amb la participació de Daniel Ligorio i Miquel Massana.