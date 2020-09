Els últims llibres de Sánchez Piñol i Sandrine Destombes, amb l'ARA

Albert Sánchez Piñol i Sandrine Destombes són dos escriptors imprescindibles per als amants dels thrillers i de la novel·la negra. Després dels èxits literaris aconseguits amb Victus (2012) i Vae Victus (2015), l'autor català va tornar el 2018 al gènere fantàstic amb Fungus, un western hivernal protagonitzat per uns bolets gegants que s'alien amb un anarquista per fer-se amos de l'entorn. "La idea de com gestionem el poder i com són els governants m’obsessiona des de fa molt de temps", explica Sánchez Piñol en una entrevista amb l'ARA. El llibre es podrà aconseguir amb l'ARA als quioscos del 3 al 9 d'octubre per 20,90 euros.

L'ARA també distribuirà l'última novel·la negra d'una de les escriptores més rellevants del gènere, Sandrine Destombes. El doble secret de la família Lessage sembra una sèrie d'intrigues al voltant de la desaparició de dos germans bessons a França. “Per a mi la novel·la negra és el gènere que permet arribar al més profund de l’ànima, abordar temes psicològics complexos i provocar fins i tot una catarsi sobre un mateix i sobre les pors que puguem tenir”, explica Destombes, les obres de la qual han fet furor a França. El doble secret de la família Lessage es podrà obtenir del 26 de setembre al 2 d'octubre als quioscos per 18,90 euros.

