Un futur en femení per a Indiana Jones?

A Indiana Jones l'espera un futur en femení? Segons ha explicat Steven Spielberg, sí: "Haurem de canviar el nom de Jones per Joan. I no hi ha res de dolent en això", ha dit el creador del mític arqueòleg en una entrevista a 'The Sun'. Optar per una actriu podria disgustar alguns dels fans de la saga però el cineasta nord-americà creu que això no té gaire importància.

De moment, però, a la pell de l'intrèpid buscador de tresors antics s'hi continua posant Harrison Ford. L'actor, que acaba de fer 75 anys, interpretarà per cinquena vegada Indiana Jones en una nova pel·lícula que es començarà a filmar l'abril del 2019.

Spielberg és un dels directors que més fermament ha donat suport al moviment Time'us Up en la seva lluita per la igualtat de gènere a la indústria cinematogràfica. El cineasta sempre ha destacat la importància que va tenir per a ell la seva mare, que el va educar pràcticament sola juntament amb les seves tres germanes. Spielberg no veia gaire el seu pare, un enginyer addicte al treball que encara és viu i té 101 anys. "La meva mare era una dona forta, tenia opinions molt sòlides", assegura Spielberg, casat amb l'actriu Kate Capshaw des del 1991. "He tingut la sort d'haver estat influït per dones, moltes de les quals he estimat amb bogeria, com la meva mare i la meva dona", afirma el cineasta. Diu Spielberg que aquesta serà l'última pel·lícula en què Harrison Ford interpretarà Indiana Jones: "D'això n'estic bastant segur, però puc dir que la saga continuarà". Aleshores serà quan el director decidirà si finalment Jones es converteix en Joan.