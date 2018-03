La Gala dels Culturals reconeix talents i creadors

El Mercat de les Flors s'ha vestit de gala aquest vespre per reconèixer els guardonats dels 9 premis que cada any convoca la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) amb el suport de BBVA CX. Per primera vegada, els guanyadors han compartit la Gala dels Culturals, una cerimònia d'autor creada i dirigida per Xavier Albertí, que ha reflexionat al voltant de la literatura, el teatre, la música, la pintura, el dibuix, el circ, el cinema de muntanya i l'associacionisme cultural.

"La cultura és un bé imprescindible i un important motor de desenvolupament que cal impulsar des de tots els àmbits de la societat", ha defensat la directora de BBVA, Cristina de Parias. Per la seva banda, el president de la FACC, Jaume Ribera, ha assegurat que el compromís de la fundació es tradueix en treballar "per estendre al cultura, dignificar els professionals i demostrar que no hi ha límits per crear, expressar-se i enriquir-se com a persones".

Les diferents disciplines no només han estat presents a l'escenari a través de les paraules d'Albertí, sinó que una miscel·lània d'artistes ha participat a la gala. Entre aquests hi ha hagut Marta Fiol, Kebyart Ensemble, el mag Hausson, l'acròbata Quim Girón, l'actor Manel Barceló i la directora polonesa Wanda Pitrowska. La gala ha tancat amb un fragment de 'L'Empestat', una obra protagonitzada per Jordi Oriol i guanyadora del premi BBVA de Teatre.

Mitjançant aquesta festa cultural la FACC també ha reconegut Rafael Vallbona, que va guanyar el premi BBVA Sant Joan amb 'La casa de la frontera'; Andrea Cristina Budau, Alba Ruiz i Laia Barberà, distingides amb el premi BBVA de Música al Talent Individual; Trio Camilli i Kebyart Ensemble, premiats amb el BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra; Brigitta Both, reconeguda amb el BBVA de Pintura Ricard Camí i les 36 escoles guanyadores del concurs BBVA de dibuix escolar. A més, la gala ha distingit Cristián Harbaruk i Guillermo Glass, guanyadors del BBVA flor de Neu de plata al millor film de muntanya; la companyia Solfasirc, que va rebre el BBVA Zirkòlika de circ i la coordinadora d'entitats del Poble Sec (CEPS), a qui van atorgar el BBVA a l'entitat de l'associacionisme cultural català.