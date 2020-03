Les galeries d'art impulsen iniciatives a les xarxes

Gran part de les galeries d'art de Barcelona han fet front al confinament decretat a causa del coronavirus "generant una sèrie d’iniciatives a través de les xarxes per poder fer arribar al públic els continguts que en aquests moments no poden ser gaudits a les galeries". Per això han activat el hashtag #galeriesacasa, present sobretot a Instagram, tal com explica l'associació Art Barcelona en un comunicat.

Espais com la galeria Bombon Projects, ADN Galeria, la Miguel Marcos o la Sala Parés ofereixen des de recorreguts virtuals fins a visites als estudis dels artistes amb els quals treballen. D'altra banda, Art Barcelona demana que es tingui en compte la situació de les galeries en les mesures públiques per ajudar el sector cultural. Els galeristes barcelonins recorden que ells també han hagut de tancar les portes "davant la greu situació del coronavirus" des que es va declarar l'estat d'alarma. "Això suposa sens dubte un perjudici important en un sector ja de per si vulnerable", apunten abans de demanar que se'ls tingui "presents" des de les administracions a l'hora d'establir mesures per ajudar el sector cultural "en aquests moments tan difícils".



Mentrestant, moltes galeries han abocat a les xarxes passejos virtuals per les exposicions que ja havien inaugurat o que havien d'estrenar-se aquests dies. És el cas de la jove galeria Bombon Projects, que dimecres havia d’inaugurar l’exposició d’Aldo Urbano i que al no poder-ho fer ha decidit desplegar l’exposició dia a dia a través del seu compte d’Instagram.



També l'ADN Galeria comparteix l’exposició de Carlos Pazos que no va poder inaugurar i ha creat la sèrie Take away. Nogueras Blanchard comparteix aquests dies les recomanacions de llibres, discos i pel·lícules d'artistes amb els quals treballa la galeria, i la galeria Miguel Marcos explica la història de la galeria a través d’imatges, centrant-se en l'etapa dels anys 80.



La Sala Parés també comparteix continguts a través de la xarxes i del projecte #salaparesneverstops. La Galeria Senda obre les portes a les cases i estudis dels artistes amb els que treballa amb la sèrie Welcome home, i d’altres, com la Joan Prats, comparteixen la seva galeria online, per mitjà de la qual es poden adquirir obres. I ProjecteSD proposa un recorregut virtual a l'exposició col·lectiva Borrowed space and regular features comentat per la galerista Silvia Dauder.